México rompió récord de inversión extranjera en 2025: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- "Es una buena noticia que México haya alcanzado en 2025 un nuevo récord de Inversión Extranjera Directa (IED), con cerca de 41 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de 10.8 por ciento respecto a 2024. Este resultado se confirma con las expectativas de inversionistas de Estados Unidos y Canadá, quienes han manifestado su interés en continuar invirtiendo en nuestro país", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Desde la capital sonorense, la legisladora señaló que, en diálogo con representantes de cámaras empresariales y organizaciones de profesionistas, ha constatado que el Plan México está generando confianza en el sector productivo. Destacó que se trata de una estrategia de desarrollo industrial sustentada en un diagnóstico sólido y con objetivos claros para fortalecer la competitividad nacional.

"A pesar de los retos en el ámbito internacional, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha confirmado la permanencia de diversas empresas extranjeras mediante el anuncio de nuevas inversiones y la expansión de operaciones, además del crecimiento sostenido del comercio exterior. En Sonora, el gobernador Alfonso Durazo ha impulsado una agenda estratégica para posicionar al estado como un destino atractivo para la inversión en distintos sectores industriales", expresó.

Valles Sampedro agregó que la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fortalecerá las expectativas de crecimiento en inversión extranjera y comercio regional. "Desde el Senado de la República trabajaremos en las reformas necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos comerciales y avanzar en la simplificación de trámites que faciliten la formalización de nuevas inversiones", subrayó.

Finalmente, la senadora comentó que las reformas impulsadas en los últimos años no frenaron la inversión, sino que sentaron bases para la reindustrialización nacional y para que México sea más competitivo en el escenario internacional.

