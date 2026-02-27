"Es una posibilidad": Sheinbaum no descarta que la fecha de elección judicial se cambie para 2028

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina 'La Mañanera del Pueblo' de este viernes 27 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su discurso, mencionó la propuesta que se realizó al congreso acerca de la nueva Reforma Electoral, subrayando que hay una posibilidad de modificar la fecha de la elección judicial y cambiarla para el año 2028.

"Todavía lo estamos revisando, es una probabilidad de cambiar la elección al 28, propuesta al congreso; estamos evaluando los costos que estamos buscando disminuir", señaló la mandataria, además de explicar los beneficios que se obtendrían al celebrar la elección en otro año, ya que impactaría de forma significativa, así como directamente en la organización y en la cantidad de boletas que recibirían los ciudadanos.

Esta propuesta forma parte de la Reforma Electoral en curso, que tiene como finalidad cambiar y replantear la manera en que se organiza y se financia el proceso democrático en México. Asimismo, Sheinbaum Pardo dejó en claro que en el marco del nuevo esquema ya no se elegiría a ministras y ministros de la Suprema Corte ni a integrantes de tribunales de justicia, sino a jueces y magistrados por región del país.

Cabe recalcar que las palabras de la presidenta son una respuesta a las acciones de los últimos días, ya que el pasado miércoles 25 de febrero del presente año, el Gobierno de México presentó una propuesta de reforma constitucional para reducir en una cuarta parte el costo del sistema electoral, disminuir el número de legisladores y modificar el método para elegirlos; la iniciativa de Sheinbaum es el cuarto intento de reorganizar el sistema electoral impulsado por el partido oficialista Morena (izquierda), bajo el argumento de que es muy costoso y ha permitido supuestos fraudes en el pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui