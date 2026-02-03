El Senado es clave para el segundo piso de la 4T: Lorenia Valles Sampedro

Ciudad de México.- "El Senado de la República es una pieza clave para la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación, pues cada reforma constitucional y cada ley contribuye al cumplimento de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, por lo tanto, al bienestar social. En lo que va de la LXVI Legislatura, hemos aprobado 23 reformas a la Constitución, la expedición de 19 leyes y 65 reformas a leyes existentes", declaró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

En el marco del inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio, la legisladora sonorense expresó que la agenda legislativa del nuevo periodo contempla las iniciativas en materia electoral, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la protección de las personas juzgadoras a través de la figura de jueces sin rostro, así como la anunciada por la presidenta de la República para fortalecer el Sistema Anticorrupción.

"Estas iniciativas son fundamentales para la modernización del sistema jurídico mexicano, priorizando los derechos del pueblo, la soberanía nacional y la democracia. Desde que la Constitución vigente fue promulgada el 5 de febrero de 1917, por primera vez se modificará la jornada laboral. La jornada máxima de 48 horas fue una demanda de las y los trabajadores revolucionarios. En la Cuarta Transformación lograremos que sea de 40 horas", mencionó Valles Sampedro.

También afirmó que, en las próximas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará la iniciativa de reforma electoral al Congreso de la Unión, la cual contará con el apoyo de Morena, PT y PVEM. "Cuando pedimos el voto en 2024, nos comprometimos con la gente a llevar a cabo una Reforma Electoral que garantice elecciones libres y democráticas, sin burocracias doradas ni que al pueblo le cueste tanto dinero votar. Democracia significa poder del pueblo y todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo en eso", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui