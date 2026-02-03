Sheinbaum presenta Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030; casi 6 billones en obra pública

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 3 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, presentó un Plan histórico de Inversión Pública y Mixta en Infraestructura por hasta 5.9 billones de pesos (mdp) rumbo al año 2030, como parte del fortalecimiento del llamado Plan México.

El objetivo de este Plan es impulsar el crecimiento económico con bienestar, justicia social y desarrollo regional, según detalló la presidenta de México.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, Edgar Amador Zamora detalló que, para el periodo 2026-2030, se contempla una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos, tras el análisis de más de mil 500 proyectos presentados por distintas dependencias federales. Los recursos estarán distribuidos en ocho sectores estratégicos, con énfasis en áreas consideradas clave para el desarrollo nacional. Del total de la inversión proyectada:

54 por ciento se destinará al sector energético

16 por ciento a trenes

14 por ciento a carreteras

Seis por ciento a puertos

Seis por ciento a salud

Tres por ciento a agua

El resto se repartirá entre otros rubros estratégicos

Amador Zamora explicó que la inversión en infraestructura para 2026, incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, representa 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), a lo que se sumará una inversión adicional equivalente a 1.9 por ciento del PIB, es decir, 722 mil millones de pesos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el Gobierno Gederal destina actualmente cerca de un billón de pesos a programas de bienestar y una cantidad similar a inversión pública, la cual se verá reforzada este mismo año con 700 mil millones de pesos adicionales, equivalentes a dos por ciento del PIB.

La inversión pública en carreteras, agua y energía va a aumentar todavía este año”, afirmó la mandataria, al precisar que hacia 2030 la inversión total alcanzará 5.9 billones de pesos, principalmente de origen público, con apoyo de esquemas de inversión mixta.

Sheinbaum Pardo destacó que, a diferencia de esquemas del pasado, las nuevas inversiones garantizan que las concesiones se mantengan en manos del Estado mexicano, con tasas de financiamiento controladas y sin contratos considerados 'leoninos'. En el caso del sector eléctrico, recordó que la ley establece una participación de 54 por ciento pública y 46 por ciento privada.

Creación de un Consejo de Planeación Estratégica

El titular de Hacienda anunció además la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que será coordinado por la propia presidenta y tendrá como función dar seguimiento físico y financiero a cada proyecto, además de priorizar obras y destrabar cuellos de botella administrativos o presupuestales.

Amador Zamora reiteró que el eje central de la estrategia es la inversión pública como detonador del desarrollo, al señalar que el crecimiento económico debe ir acompañado de distribución del ingreso y bienestar social.

Nuevos esquemas financieros y ajustes legales

El plan contempla la implementación de nuevos vehículos de inversión especializados en infraestructura, con esquemas financieros más eficientes y transparentes que las antiguas Asociaciones Público-Privadas (APP). En este contexto, se anunció que en las próximas semanas se enviará una iniciativa de ley para armonizar el marco jurídico, formalizar el consejo de planeación, crear nuevos fondos de inversión y establecer una base de datos nacional para el seguimiento público de los proyectos.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, explicó que los esquemas de inversión mixta ya se han utilizado desde la administración anterior, con el objetivo de que el Estado defina reglas, comparta riesgos y proteja las finanzas públicas. Añadió que el gobierno busca mantener una consolidación fiscal, con un déficit estimado de 4.3 por ciento, sin frenar la inversión productiva.

Entre los proyectos emblemáticos mencionados destacan la compra de plantas de Iberdrola, el aeropuerto de Nayarit y las autopistas del corredor Guadalajara–Puerto Vallarta.

Finalmente, la titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales, María del Carmen Bonilla Rodríguez, explicó que los nuevos esquemas permitirán acelerar inversiones estratégicas mediante la participación de la banca de desarrollo, el mercado bursátil y la banca comercial, con énfasis en planeación de largo plazo, transparencia y certidumbre.

