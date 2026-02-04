Diálogo y cooperación deben prevalecer en relación entre México y Estados Unidos: Lorenia Valles

Ciudad de México.- "El diálogo y la cooperación deben prevalecer en la relación entre México y Estados Unidos. La integración económica a través del T-MEC ha generado beneficios compartidos en la relocalización de las industrias, el fortalecimiento de las empresas, la generación de empleos y de bienestar", declaró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Lo anterior en el marco de una reunión celebrada en las instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, con la participación del cónsul general Drew Hoster, así como Tommy Joyce, subsecretario interno de la Oficina de Asuntos Internacionales, y Curt Coccodrilli, subsecretario adjunto de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, ambos del Departamento de Energía de Estados Unidos.

En la reunión donde también asistieron representantes del sector minero de los dos países, la legisladora sonorense reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo han impulsado la cooperación a través del diálogo permanente con las autoridades estadunidenses y los esfuerzos compartidos en materia de seguridad y comercio, agregando que la industria minera es esencial para el desarrollo de la región.

"En la relación bilateral debe priorizarse un futuro con prosperidad compartida, caracterizado por intercambios comerciales con certeza jurídica y el apoyo mutuo para que la región continúe como la más dinámica del mundo. En materia minera, es indispensable seguir construyendo los canales de comunicación que permitan una explotación y transformación con responsabilidad ambiental y social para las comunidades mineras", afirmó Lorenia Valles.

"En Sonora, un ejemplo del diálogo bilateral son las comisiones Sonora-Estados Unidos y Arizona-México, donde se impulsa el buen entendimiento, la construcción de diagnósticos y de soluciones conjuntas para la atención de las necesidades transfronterizas. Al ser estados vecinos, no solo compartimos la frontera política, también el comercio, las vías de comunicación, las familias binacionales y, desde luego, historia y cultura", finalizó Valles Sampedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui