Frente Amplio Democrático va contra la Reforma Electoral: Académicos y organizaciones la tachan de "regresiva"

Ciudad de México.- El Frente Amplio Democrático (FAD) fue creado por un grupo de académicos, activistas y ciudadanos con el propósito de impedir la Reforma Electoral, bajo el argumento de que esta iniciativa representa riesgos para la estabilidad institucional del pluralismo en México. Esta iniciativa surge en el marco de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que este mes enviará la Reforma Electoral al congreso.

Posteriormente al debate por la iniciativa, que anunció la mandataria, se publicó un manifiesto firmado por cada uno de los integrantes del colectivo; entre ellos se encuentran el exmandatario Vicente Fox y el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. En el documento se manifiesta que la propuesta legislativa carece del consenso necesario entre las fuerzas políticas y advirtió que, de aprobarse en sus términos actuales, podría derivar en una regresión autoritaria.

Frente Amplio Democrático contra la reforma electoral: Académicos y organizaciones la tachan de 'regresiva'

De acuerdo con el colectivo, que calificó el panorama actual en México como de alta tensión institucional, el país consolidó una transición democrática real, derivada de un extenso proceso de diálogo, análisis colectivo y apertura plural entre los actores políticos, la sociedad civil, la academia y los ciudadanos. Sin embargo, la organización advirtió que aquel modelo democrático sustentado en la negociación, que fue el motor del cambio político en décadas recientes, ha sido desplazado desde el ejercicio del poder.

"Hay que evitar que prospere una iniciativa regresiva en materia político-electoral, en cualquier etapa del proceso legislativo. La razón principal de la existencia de este frente es no permitir, no admitir y actuar para impedir la restauración del antiguo régimen, bajo cualquier forma o denominación", mencionó el colectivo. Asimismo, manifestaron que no pertenecen a ningún partido o ideología y que se construyen contra prácticas que ponen en riesgo los equilibrios democráticos.

Condiciones que se consideran indispensables para la discusión de la reforma

Autoridades y tribunales autónomos e imparciales

Elecciones libres, equitativas y competitivas

Robustecimiento de la noción de la ciudadanía al promover participación informada y consciente.

Representación legítima que sea proporcional al voto de la ciudadanía.

Prohibición de mecanismos de sobrerrepresentación y respeto al pluralismo político

Límites constitucionales

Para concluir, el frente convocó a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes y también a partidos políticos con vocación democrática a sumarse al esfuerzo a través de su sitio web: https://frenteampliodemocratico.mx/

Con la presencia de un amplio grupo de legisladores, analistas, juristas, académicos, líderes sociales y activistas nace el Frente Amplio Democrático para defender la democracia y frenar una reforma electoral autoritaria y regresiva

Súmate a esta iniciativa @FrenteAmpl85150

