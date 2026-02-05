La 4T recuperó el sentido social de la Constitución: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- La senadora de Morena por Sonora, Lorenia Valles Sampedro, afirmó en el contexto del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la Cuarta Transformación "recuperó el sentido social, humanista y de justicia de la Constitución".

Valles Sampedro recordó que "el texto constitucional deviene de las demandas históricas y de las luchas revolucionarias, como la Huelga de Cananea de 1906 donde alzaron la voz los trabajadores mineros".

También destacó los avances constitucionales del segundo piso de la Cuarta Transformación, entre ellos, la incorporación de los programas de bienestar como derechos de las personas, la Reforma al Poder Judicial para que las autoridades judiciales sean electas democráticamente, así como el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas como sujetos de derecho público.

Iniciamos las actividades del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones en el @senadomexicano, con responsabilidad y el corazón puesto en el bienestar de Sonora y de México. pic.twitter.com/YkzaM8uvpP — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) February 4, 2026

"Desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Congreso de la Unión hemos logrado 22 reformas constitucionales que están reivindicando los derechos del pueblo, la soberanía nacional y la democracia como pilares del desarrollo con bienestar, dejando atrás cualquier artículo que justificó la privatización y la precarización social durante el periodo neoliberal", aseguró la legisladora.

Lorenia Valles mencionó que la próxima reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales contribuirá al disfrute de otros derechos como el descanso, el tiempo libre y la salud, y agregó que "será la primera vez que se reduzca la jornada laboral, pues ha sido de 48 horas con solo un día de descanso desde que se promulgó la Constitución".

"Como este 5 de febrero declaró la presidenta en la ciudad de Querétaro: 'La Constitución de 1917 fue avanzada porque entendió que la democracia no es solo voto: significa derechos sociales efectivos'. Así, fue la primera constitución del mundo que reconoció los derechos sociales, como la educación, el trabajo y el acceso a la tierra. Ahora, retomamos su espíritu popular y democrático", concluyó la senadora.

En Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el legado histórico de la Constitución de 1917.

A 109 años, reafirmó su carácter democrático y su papel en la defensa de la soberanía; México no regresa a la corrupción ni se doblega ante nadie. pic.twitter.com/rsdgc1GEMc — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui