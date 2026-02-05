Precio del dólar en México HOY jueves 5 de febrero de 2026: ¿Cómo amaneció el PESO mexicano?

Ciudad de México.- ¿Este cuarto día de la semana tienes planeado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este jueves 5 de febrero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de este día, jueves 5 de febrero de 2026, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.3878 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 4 de febrero cerró operaciones en 17.335 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México HOY jueves 5 de febrero. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves se exhibe en un promedio de 17.3774 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.3898 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 5 de febrero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 5 de febrero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.50 pesos y vende en 17.90 pesos

Banco Azteca compra en 16.20 y vende en 17.99 pesos

Bank of America compra en 16.4474 y vende en 18.3824 pesos

Banorte adquiere en 16.10 y oferta en 17.65

BBVA Bancomer compra 16.48 y vende en 17.61 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.36

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este primer jueves del mes es de 17.2925 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui