¿Qué pasó con el salón de belleza del Senado de la República? Esto es lo que se sabe tras la polémica

Ciudad de México.- Tras un video difundido por el medio periodístico Reforma, se ha vuelto a colocar en el tema de conversación nacional el salón de belleza del Senado de la República. En dicho video se puede ver a la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra, durante una sesión de tinte para cabello. Durante la grabación, la senadora señala que dicho salón lleva alrededor de un año en funcionamiento. Esto generó polémica y críticas en redes sociales; aquí la información que debes conocer para entender sobre este nuevo escándalo en la política mexicana.

En el artículo que acompaña al video antes mencionado, se señala a la senadora morenista, Andrea Chávez, como la responsable de la reapertura de dicho espacio. Ante la acusación, la senadora se pronunció en su cuenta de X desmintiendo tal señalamiento: "FALSO. Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado de la República, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa", escribió Chávez. Posterior a que se diera a conocer el video, las autoridades del senado ordenaron el cierre del salón y hasta el momento de la publicación de esta nota permanece así.

Acaban de descubrir un salón de belleza en las oficinas del Senado!! Y se sabe que fue habilitado por la morenista Andrea Chávez!

El salón de belleza de la Cámara Alta ya ha estado en la mira de las opiniones anteriormente. En 2017 se dio a conocer que dicho espacio significaba un gasto de 1.2 millones de pesos en servicios de peluquería y peinado para las senadoras y senadores, contando con un total de cinco trabajadores de la belleza. En 2018, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ordenó el cierre del salón con el argumento de un "plan de austeridad", señalando que dicho servicio era más "un privilegio".

En una entrevista con los medios, la senadora Laura Itzel Castillo dio algunos detalles sobre el salón de belleza: "Este espacio está adaptado, cada una de nosotras paga por su servicio, es un trabajo digno el que realiza Jazmín, la peinadora y maquillista; todos deben estar bien presentados para las sesiones (...) Muchas compañeras vienen de diferentes estados y es algo muy normal", declaró Castillo.

Por su parte, la exsenadora, Xóchitl Galvez arremetió contra los senadores de Morena por "regresar" el salón; "¡Ya ni pena les da! Dijeron que acabarían con los privilegios y regresaron el salón de belleza al Senado de la República (...), La doble moral se les da muy bien a los morenistas", escribió. Sin embargo, tras la difusión de la reapertura del salón que contaba con dos espejos, sillas para atención de los usuarios, un espacio para el lavado de cabello e incluso una sala de espera, dicho espacio fue clausurado una vez más.

#Nacional | Personal de resguardo del Senado, encabezado por Fidel Ortíz Barragán, colocó sellos en las puertas del salón de belleza tras causar revuelo en la Cámara Alta este miércoles 4 de enero



uD83DuDCF9 Sara Pablo /@Radio_Formula pic.twitter.com/TkjQ7SSrgf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 4, 2026

