Sheinbaum destaca impulso a 22 reformas constitucionales desde inicio de su mandato

Ciudad de México.- Encabezando el 109 aniversario de la Constitución mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las reformas constitucionales que ha promulgado desde su mandato, siendo parte del Movimiento de la Cuarta Transformación.

Con localización en el Teatro de la República, en Querétaro, la presidenta mostró su agradecimiento a los senadores y diputados por su respaldo en las 22 reformas constitucionales y 50 reformas en leyes secundarias. Además de mencionar la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), el reconocimiento de los pueblos indígenas y la reforma que permite al Estado proveer servicios de internet.

Claudia Sheinbaum destaca que ha impulsado 22 reformas constitucionales desde el inicio de su mandato

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, respaldó a Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional, además de hacer un llamado a construir consensos amplios para una eventual Reforma Electoral.

"Que quede bien claro, México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás, jamás, nuestra integridad, le refrendamos, Doctora presidenta. No está sola, cuente con nosotros, lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad", mencionó el gobernador, que a su vez hizo un llamado a priorizar el diálogo por encima de la confrontación.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que la constitución debe seguir un documento para mantener la paz en el país, llamando a construir un acuerdo incluyente que respete el equilibrio de los poderes. Destaca ser un hecho histórico que tres mujeres hicieran uso de la palabra en el aniversario 109 de conmemoración de la Constitución de México, lo que significa una evolución constitucional en los derechos políticos de las mujeres.

No obstante, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, dijo que las grandes transformaciones que han quedado en el país han sido plasmadas en la constitución y afirma que México vive un proceso de cambio impulsado por la democracia. Destacando que el congreso ha aprobado 22 reformas constitucionales en años recientes que promueven los derechos de las mujeres, reconocimiento a pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la reforma al poder judicial y asegurando que los cambios han favorecido la justicia y la igualdad en la nación.

109 Aniversario de la Constitución de 1917. Querétaro, Querétaro https://t.co/NLm4i6lwMZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 5, 2026

