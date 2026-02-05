Tunden en redes al ministro presidente de la SCJN: Circula VIDEO donde le limpian los zapatos

Querétaro.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se encuentra en el ojo de la polémica debido a un video que circula en redes, en el cual es captado mientras dos de sus colaboradores limpian sus zapatos antes de ingresar al Teatro de la República de Querétaro, para la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En dicho video se puede observar a la directora de Comunicación Social de la SCJN, Amanda Pérez, y a un hombre agacharse utilizando un pañuelo para limpiar el calzado del ministro. Después de concluir con el gesto, el ministro presidente sonríe y camina acompañado del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Durante el evento constitucional en la capital queretana, Aguilar Ortiz afirmó que el nuevo Poder Judicial garantiza una "justicia cercana y abierta basada en la honestidad", comentario que usuarios señalaron como contradictorio con respecto a su comportamiento.

uD83DuDD34Hugo Aguilar Ortiz fue captado mientras dos personas que lo acompañaban se agacharon para limpiarle los zapatos uD83DuDC5E



Ocurrió antes de que el ministro presidente de la SCJN entrara al Teatro de la República en Querétaro



uD83DuDCF9@nmaspic.twitter.com/qSQDtcHdZC — Azucena Uresti (@azucenau) February 5, 2026

Ante esto se ha generado un intenso debate en redes sociales; por una parte hay usuarios que señalan el gesto como algo innecesario, cuestionando la actitud de Aguilar, así como la de sus colaboradores. Por otro lado, hay quienes ven el gesto como parte de un protocolo personal.

Sin embargo, una gran parte de las reacciones y comentarios de los usuarios en redes son tachando dicho gesto como algo "humillante", "arrogante" e incluso hasta "machista" por parte del ministro presidente de la SCJN. Estas reacciones se deben en parte a la contradicción entre lo que se ve en el video y el discurso de austeridad que promueve la Suprema Corte actualmente. Incluso algunos usuarios recordaron que la presidenta Claudia Sheinbaum describió a Hugo Aguilar como alguien "modesto y sencillo", contrastando con la actitud mostrada.

Hasta el momento, la Suprema Corte no se ha pronunciado al respecto del comportamiento de Aguilar, quien asumió el cargo como ministro presidente el primero de septiembre de 2025. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampoco ha emitido algún comunicado al respecto.

#Nacional | El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, confirmó que ya no se usarán las nuevas camionetas que generaron polémica durante este fin de semana, por lo que se iniciará el respectivo procesos de devolución ??uD83DuDE99uD83DuDD34



uD83DuDCF9 Reforma pic.twitter.com/ciWvUSYUTG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui