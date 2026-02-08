¡Síguenos!
Conoce todos los detalles sobre el precio del dólar en México reportados este domingo 8 de febrero de 2026, previo al inicio de actividades bancarias

Precio del dólar a peso mexicano HOY domingo 8 de febrero de 2026: Tipo de cambio actual
Precio del dólar a peso mexicano HOY domingo 8 de febrero de 2026 Foto: Internet

Ciudad de México.- Este domingo 8 de febrero de 2026 los bancos de México y demás instituciones financieras permanecen cerradas. No obstante, si para los siguientes días tienes planeado realizar transacciones bancarias que involucran a la divisa estadounidense, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que se maneja previo al inicio de semana. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

La mañana de este día, domingo 8 de febrero de 2026, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.2628 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 6 de febrero cerró operaciones en 17.25 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México HOY domingo 8 de febrero. Foto: Internet
Precio del dólar en México HOY domingo 8 de febrero. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este domingo se exhibe en un promedio de 17.2557 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.2857 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México domingo 8 de febrero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, domingo 8 de febrero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.50 pesos y vende en 17.90 pesos 

Banco Azteca compra en 16.05 y vende en 17.89 pesos 

Bank of America compra en 16.4474 y vende en 18.3824 pesos   

Banorte adquiere en 16.05 y oferta en 17.60

BBVA Bancomer compra 16.30 y vende en 17.73 pesos          

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.29

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo domingo del mes es de 17.407 pesos mexicanos.   

Fuente: Tribuna del Yaqui

