Precio del dólar HOY lunes 9 de febrero de 2026 en México: Conoce cuál es el tipo de cambio

Ciudad de México.- El precio del dólar sigue en un flujo constante, siguiendo las tendencias económicas y políticas, que hacen cambiar su valor de manera diaria, por lo que las páginas oficiales que manejan si sufrió una caída o si se recupera, según el tipo de cambio, han compartido cuál es el precio actual de la moneda originaria de Estados Unidos dentro de la República Mexicana, en los bancos del país, para la mañana de este lunes 9 de febrero del 2026.

Como es bien sabido, el precio del dólar varía por diferentes factores, como en temas de política y afectaciones económicas, como es el caso más reciente, y actualmente uno de los más importantes, como temas políticos, los aranceles o aumentos en costos de visa por Donald Trump, así como la cuestión de las fluctuaciones en la bolsa de valores, por lo que, páginas especializadas en el tema y bancos alrededor del mundo, hacen cambios diarios en este valor que puede aumentar o disminuir.

Según lo informado por el portal de noticias especializado en monitorear los cambios en la moneda estadounidense, El Blooming, el último cambio que se ha realizado es que la moneda mexicana tiene un valor de 17.24 pesos por cada dólar, que aunque no es mucho, presenta una ganancia del 0.09 por ciento, ante el cierre del domingo 8 de febrero, sin embargo, aclaran que en los bancos mexicanos cotizan la compra del dólar en 17.46 pesos, mientras que a la venta está en 17.90 pesos, para este lunes.

Banco Afirme compra en 16.50 y vende en 17.90 pesos mexicanos

Banamex compra 16.30 y vende en 17.63

BBVA Bancomer compra 16.30 y vende en 17.73

Santander compra en 16.20 y vende en 17.85

Scotiabank compra en 16.70 y vende en 17.90

Banorte compra en 16.05 y vende en 17.60

Banco Azteca compra en 15.95 y vende en 17.89

Recuerda que el valor de la divisa oficial de EU se establece de acuerdo datos emergentes sobre la inflación (fenómeno mundial y constante), la tasa de interés y el mercado actual, por lo que su precio puede tener importantes variaciones de un día a otro, por lo que es importante que diariamente se busque información con respecto a los precios que se manejarán en los distintas empresas bancarias. El peso presenta ganancia del 0.09 por ciento. Internet

