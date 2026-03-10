Avalan terna para nombrar al nuevo titular de la ASF; dejan fuera a David Colmenares

Ciudad de México.- Los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aprobaron por unanimidad la terna de los candidatos para la nueva persona que esté al frente del órgano fiscalizador para el periodo 2026-2034. Los postulantes que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de selección, son: Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

El diputado presidente de la Comisión, Javier Herrera, mencionó que se revisaron más de 3 mil cédulas de evaluación, mientras que el dictamen fue aprobado por 37 votos a favor. Durante la sesión se llegó al acuerdo de que la terna estuviera compuesta por los primeros tres nombres de la lista con mejor promedio; sin embargo, se decidió no leer en voz alta la calificación obtenida.

Aureliano Hernández Palacios Cardel es auditor especial del Gasto Federalizado; Elizabeth Barba Villafán es contadora pública y abogada; y Luis Miguel Martínez Anzures es titular del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Son los candidatos seleccionados y, es importante mencionar que el actual titular de la ASF, David Colmenares, quien buscaba su reelección, no fue incluido en la terna, al no estar entre los tres mejores promedios de calificación.

Al ser presentados los nombres, todos los integrantes de la Comisión, incluidos los provenientes de la oposición, votaron por unanimidad la aprobación de la lista. Al finalizar la votación, legisladores y legisladoras de las bancadas del PRI, PAN y MC aplaudieron el proceso y la apertura de la presidencia de la comisión. Tras esto, la terna fue enviada a la Mesa Directiva de la Cámara para su posterior discusión y, en su caso, aprobación de la lista por el pleno.

