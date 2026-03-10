Por mayoría en Cámara de Diputados, Aureliano Hernández es el próximo titular de la ASF

Ciudad de México.- Posterior a la terna con respaldo de todos los partidos, la Cámara de Diputados, con 472 votos a su favor, eligió a Aureliano Hernández Palacios como el próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Luego de haber obtenido la mayoría calificada, ingresó al recinto para tomar protesta al frente del organismo durante el periodo 2026-2034, después de que David Colmenares deje la titularidad el próximo 15 de marzo.

Hernández Palacios es economista originario de Xalapa, Veracruz. Desde 2018 forma parte de la ASF, donde ocupó la dirección general de Auditoría del Gasto Federalizado y, antes de ocupar un cargo en el organismo encargado de revisar las cuentas del gobierno, trabajó como director general de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

Tiene una gran relevancia, ya que figuraba como el candidato favorito para encabezar el organismo; además, tiene un gran vínculo con la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo gracias a su padre, Fernando Aureliano Hernández Palacios, quien fue, durante un largo tiempo, secretario particular de la mandataria durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, sus antecedentes familiares son amplios en el mundo de la política, por ejemplo su abuelo Aureliano Hernández Palacios, quien fue rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, dejándole un gran legado.

Por otro lado, David Colmenares estuvo al frente de la ASF durante ocho años, desde 2018 a 2026 e intentó reelegirse; asistió a la Cámara de Diputados para participar en las diferentes etapas del proceso de selección; sin embargo, quedó fuera de la terna. Pese a eso, la Comisión de Vigilancia evaluó a 77 aspirantes e integró una lista de los diez perfiles con los promedios más altos, etapas que logró superar Colmenares; el todavía auditor federal asistió en silla de ruedas y sin responder a preguntas de periodistas.

