Precio del dólar HOY martes 10 de marzo de 2026 en México: Así amanece el peso mexicano

Conoce toda la información sobre el precio del dólar en México expuesta este martes 10 de marzo de 2026; aquí los detalles del tipo de cambio

Precio del dólar en México HOY martes 10 de marzo Foto: Internet

Ciudad de México.- ¿Este martes 10 de marzo de 2026, segundo día hábil de la semana, tienes planeado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México y demás instituciones financieras. Para que anticipes tus movimientos, aquí te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de este día, martes 10 de marzo de 2026, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.5818 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado lunes 9 de marzo cerró operaciones en 17.598 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este martes se muestra en un promedio de 17.5726 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa oficial de EU está en 17.585 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México martes 10 de marzo de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, martes 10 de marzo, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.70 pesos y vende en 18.20 pesos 

Banco Azteca compra en 17.15 y vende en 18.39 pesos 

Bank of America compra en 16.6113 y vende en 18.5529 pesos   

Banorte adquiere en 16.55 y oferta en 18.15

BBVA Bancomer compra 16.93 y vende en 18.09 pesos          

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.72

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo martes del mes es de 17.7962 pesos mexicanos.   

Fuente: Tribuna del Yaqui

