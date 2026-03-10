Sheinbaum descarta presionar al PT y Verde para aprobar Reforma Electoral

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 10 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, descartó hacer un llamado a las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para que voten a favor de la Reforma Electoral que impulsa su Gobierno, ante una posible falta de consenso en la Cámara de Diputados.

Ante los medios de comunicación reunidos en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que cada legislador debe tomar su decisión respecto a la iniciativa, la cual es herencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y plantea cambios en el sistema electoral del país, entre ellos el método para elegir a los diputados de representación proporcional.

Según señaló, el debate ahora corresponde a los diputados, quienes deberán definir el sentido de su voto cuando la propuesta sea discutida en el Congreso: "No, cada quien que decida. Yo, como les dije, yo cumplo con la gente".

En esta misma intervención, Sheinbaum argumentó que su propuesta responde a una demanda ciudadana. De acuerdo con una encuesta mencionada por la propia presidenta, más del 80 por ciento de la población estaría de acuerdo con su Reforma, es decir, que la mayoría de la población respalda la reducción del costo de las elecciones y una modificación en la forma en que se designan los legisladores plurinominales.

Ya vimos la encuesta: más del 80 por ciento está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean elegidos por la gente; más del 80 por ciento está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección, es decir, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié, ya depende de los diputados cómo van a ejercer sus votos".

Reforma electoral aún sin consenso en la Cámara de Diputados

El panorama en el Congreso sigue siendo incierto. Aunque el partido oficialista Morena ha manifestado su respaldo a la Reforma Electoral, algunos de sus aliados no han definido una postura clara. En la previa, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que actualmente no ve probabilidades de convencer a los legisladores aliados para que apoyen la iniciativa.

Según explicó el lunes 9 de marzo, Morena votará a favor de la reforma; sin embargo, el respaldo de otras bancadas sigue siendo un tema pendiente dentro de las negociaciones legislativas.

