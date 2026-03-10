Sin apoyo del PT y Verde, aprueban en comisiones la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- La Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso adelante tras ser aprobada por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral. El resultado de la votación reflejó 45 sufragios a favor, aportados íntegramente por los representantes de Morena, frente a 39 en contra provenientes de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y, de manera inusual, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Durante el desarrollo de la sesión de este martes, el diálogo visibilizó las marcadas diferencias entre las distintas fuerzas políticas. Si bien el encuentro registró momentos de alta intensidad e intercambios verbales tensos, el dictamen logró transitar gracias a los números del partido mayoritario. Sin embargo, el dato más relevante fue la negativa de sus aliados, el PT y Partido Verde, para respaldar el documento en su redacción actual.

Por parte del Partido Verde, el diputado Ricardo Astudillo argumentó los motivos de su partido para no acompañar la propuesta. El legislador expuso que, aunque comparten la visión de promover un modelo democrático con menores costos, el análisis del texto demostró que hay elementos que podrían comprometer la igualdad de condiciones en las justas futuras. Astudillo señaló que la decisión se tomó desde la responsabilidad política, dejando abierta la disposición al diálogo constructivo para perfeccionar el documento.

En un sentido similar, el legislador Pedro Vázquez González, representante del Partido del Trabajo, notificó el voto en contra de su grupo parlamentario. Expresó que han enfrentado críticas severas por su desacuerdo con las modificaciones planteadas al modelo de elección de representantes plurinominales. No obstante, reafirmó que su bancada mantiene el apoyo al proyecto gubernamental y a la administración de Sheinbaum, señalando que todavía existen espacios para construir acuerdos mediante el debate parlamentario.

Desde las filas del PAN, el diputado Homero Niño de Rivera cuestionó fuertemente el contenido de la propuesta, argumentando que fue redactada sin buscar la participación plural y responsabilizando de su elaboración a Pablo Gómez. El panista sostuvo que la iniciativa concentra mayores facultades en el gobierno y omite atender problemáticas graves, como la intervención de grupos delincuenciales en los comicios.

Finalmente, la legisladora Abigail Arredondo, a nombre del PRI, justificó el rechazo de su partido señalando omisiones de gran peso en la iniciativa. Detalló que la Reforma Electoral deja de lado temas urgentes como el freno al financiamiento ilícito en las campañas, la erradicación de la violencia en el entorno público, el control sobre el cambio de militancia entre políticos, la sobrerrepresentación legislativa y el uso de programas sociales con fines partidistas.

Con la culminación de esta etapa de comisiones, el dictamen queda listo para ser enviado al pleno, donde continuará su proceso de análisis y discusión general.

