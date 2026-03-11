Durazo respeta autonomía de partidos; la Reforma Electoral no afecta la alianza con PT y PVEM

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, manifestó su apoyo a la iniciativa de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que es una propuesta surgida de reclamos de la ciudadanía y asegura que merece el respaldo mayoritario en la Cámara de Diputados; sin embargo, mencionó que respeta la autonomía de los partidos en el Congreso de la Unión, afirmando que estas decisiones en la iniciativa no afectan la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM).

En referencia a las posturas del PT y PVEM, Durazo Montaño afirmó que: "No podemos quitarle a ningún partido la autonomía para decidir su posición respecto a una iniciativa; es un carácter democrático, y junto a ese carácter democrático, la libertad total de diputados y senadores para votar a conciencia lo que ellos estimen mejor para las y los mexicanos".

"Nunca han regateado absolutamente ningún respaldo legislativo a las iniciativas que hemos presentado, que las hemos trabajado conjuntamente. Yo espero que así sigamos, particularmente en el caso de Sonora", dijo Durazo, ya que, aunque la Reforma Electoral no tiene los votos del PT y PVEM en el congreso, es algo que no debería afectar la alianza que tienen ambos partidos con Morena.

uD83DuDEA8#ÚltimaHora | “No hay mayoría calificada”: el pleno de la Cámara de Diputados rechaza la iniciativa presidencial de reforma electoral.



259 votos en pro, 234 en contra y 1 abstención



"Se desecha el proyecto de decreto enviado por la Presidencia de la República", anuncia… pic.twitter.com/KqkGNNpBD5 — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui