Sheinbaum asegura que el futuro de la Reforma Electoral corresponde a los legisladores

Ciudad de México.- Al final de la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 11 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a declarar que se siente satisfecha con la iniciativa de Reforma Electoral enviada por su Gobierno al Congreso de la Unión. Señaló que ahora corresponde a los legisladores decidir si se aprueba o se rechaza.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles 11 de marzo en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal declino comentar la votación en Comisiones de Reforma. No obstante, pidió esperar al resultado de la votación que se realizará en la Cámara de Diputados de México, en el recinto legislativo de Palacio Legislativo de San Lázaro, donde este mismo día se discutirá la propuesta.

Ante la posibilidad de que no se alcance la mayoría calificada, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein ) subrayó que la iniciativa ha sido presentada: “Nosotros cumplimos; vamos a esperar cómo se… pic.twitter.com/xvJYw2JuJm — Gremio 51 (@gremio_51) March 11, 2026

Ayer lo comenté, ya depende de cada legislador y legisladora, yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa. Cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, lo hice en campaña, lo hice en el Zócalo de la Ciudad de México con los 100 puntos", dijo la presidenta de México.

Durante su intervención, explicó que la iniciativa responde a compromisos adquiridos durante su campaña presidencial y reiteró que el proyecto se enfoca principalmente en dos cambios clave al sistema electoral:

Disminuir los recursos económicos que reciben los partidos políticos.

Modificar el mecanismo de elección de los legisladores plurinominales.

Recojo lo principal, que es esta solicitud ciudadana sobre dos temas esenciales: que son los recursos económicos y el que todos los legisladores sean electos aun cuando representen proporcionalmente a su partido, y pues ya depende de los legisladores cómo van a votar, pero nosotros cumplimos, y para mi eso es muy importante, y ya después del debate y del resultado presentaremos otras iniciativas", dijo Sheinbaum Pardo este miércoles.

Según explicó la presidenta, la intención es fortalecer la participación ciudadana en la selección de todos los integrantes del Poder Legislativo. La mandataria mexicana reiteró que su Gobierno cumplió con presentar la propuesta y que será el Poder Legislativo el que determine si se aprueba o se descarta durante la votación en la Cámara de Diputados de México. Por ahora, indicó que el Ejecutivo federal esperará el resultado del debate y la decisión final que se tome en el pleno de San Lázaro.

Fuente: Tribuna del Yaqui