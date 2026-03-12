Igual que AMLO, Sheinbaum confirma PLAN B de Reforma Electoral: ¿En qué consiste?

Ciudad de México.- Al inicio de la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 12 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que cuenta con un Plan B ante el rechazo de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados. Es importante señalar que esta misma estrategia fue presentada por el exmandatario tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien buscó modificar la Constitución en 2022 sin éxito.

Sheinbaum sabía que Reforma Electoral no avanzaría

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano presentó su Plan B. Previo a la exposición de su proyecto, Sheinbaum Pardo mencionó que "durante años, hasta la llegada del presidente López Obrador al Gobierno, nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios, ese es el objetivo". Señaló que todavía quedan áreas en México de privilegios, "de funcionarios públicos que reciben recursos públicos y que son excesivos", comentó.

En este contexto, la presidenta señaló que la Reforma Electoral que presentó su Gobierno tiene el objetivo de disminuir estos privilegios, en especial de los partidos políticos y de los funcionarios electorales, quienes perciben un sueldo mayor al de la mandataria. Apuntó que esta legislación fue una solicitud de la ciudadanía y que por ello debería avanzar, para que el recurso público vaya a la gente.

No obstante, Sheinbaum señaló que los únicos que votaron por su Reforma fueron los legisladores de Morena; 12 diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y uno del Partido del Trabajo (PT), los demás no: "empezando por los del PAN y PRI".

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que ella ya sabía que los aliados de Morena (PT y PVEM) no iban a apoyar, sin embargo, pidió que se votara por estas razones: "Primero porque cumplí con la gente, y eso para mi es de principios. Yo me comprometí a que iba a enviar una Reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente y yo cumplí". Segundo, "pues es muy importante ver quién votó porque disminuyan los privilegios", dijo.

Reforma Electoral: ¿En qué consiste el Plan B de Claudia Sheinbaum?

Posteriormente, la mandataria mexicana reveló que su estrategia del Plan B es seguir disminuyendo los privilegios: "¿En qué consiste en Plan B? En lo mismo, seguir disminuyendo los privilegios", dijo la presidenta, quien señaló estos puntos:

Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos Locales Disminuir los privilegios que persisten en municipios Fortalecer la consulta popular

Al explicar los ejemplos, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano dijo que se buscará poner un tope máximo al promedio de lo que recibe cada diputado y regidores, quienes pueden llegar a ganar hasta 500 mil pesos mensuales.

El Plan B tiene un mismo objetivo que el Plan A, disminuir privilegios. El segundo objetivo es ampliar la participación ciudadana en las consultas públicas", comentó la presidenta.

Sheinbaum le propuso a los diputados que hayan temas electorales que sí se puedan consultar a la gente, por ejemplo "los montos a los partidos".

La propuesta será enviada este lunes 16 de marzo de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui