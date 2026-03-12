Plan B será constitucional, no considera modificaciones a leyes secundarias: Monreal

Ciudad de México.- En una entrevista, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, señaló que el Plan B será constitucional, aunque aún no están asegurados los votos de sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Asimismo, afirmó que la nueva propuesta presidencial llegaría la próxima semana de marzo y no considera modificaciones a leyes secundarias.

También informó que incluirá temas como la reducción del costo de congresos locales y de regidores en los ayuntamientos y la modificación de la fecha de la revocación de mandato, es decir, que hay alta probabilidad de que se postergue la elección judicial hasta el 2028 y también que se disminuyan considerablemente los recursos para empleados electorales en la federación y en los estados de la República.

De modo que la reducción del financiamiento a partidos políticos fue rechazada por el pleno de San Lázaro; Monreal mencionó que ya no volverá a ponerse sobre la mesa y, de acuerdo a la decisión que tomen sus aliados, sostuvo que: "No debería parte del Partido del Trabajo y del Verde rechazar esta oferta que la presidenta hace de manera generosa y amplia, para que a través de una reforma, que no es la que ella quería, pueda reconstruirse y sanar cualquier malentendido y volver a tener la fuerza política y legislativa que el país necesita".

Para el líder morenista, el encuentro del miércoles 11 de marzo en Palacio Nacional fue un gesto democrático generoso, ya que, posterior al voto en contra de la Reforma Electoral por parte de sus partidos aliados, los invitó a sentarse a la mesa para reconstruir el tejido de la coalición mayoritaria. El encuentro se extendió hasta seis horas y concluyó hasta las 2 de la madrugada, donde también hubo pláticas sobre la Secretaría de Gobernación y diálogo pacífico en busca de alternativas para el planteamiento.

"Lamento que ellas hayan votado en contra y lamento que algunos se hayan ausentado, pero frente a la militancia, nuestra militancia es dura, nuestra militancia es exigente, nuestra militancia exige congruencia y consecuencia y nuestra militancia se ha formado en territorio y exige que todo el mundo respete los principios y respete los ideales de nuestro movimiento", planteó Monreal en referencia a los votos en contra y las ausencias del equipo de Morena.

Fuente: Tribuna del Yaqui