Ciudad de México.- Legisladores del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), posterior al rechazo de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunciaron que tampoco apoyarán el llamado Plan B de dicha reforma si representa un "retroceso democrático", o bien, la instauración de un partido hegemónico, ya que no están de acuerdo en que se establezca un partido único en México a través de la nueva normativa como la presentó el régimen.

"No estamos de acuerdo en la ruta de ir en un partido hegemónico, un partido único, que ya lo vivimos; tampoco el bipartidismo; hay que rescatar el pluralismo, la democracia, y tampoco estamos a favor del pensamiento único porque tampoco es correcto", expresó Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados. Asimismo, externó que este Plan B podría fortalecer la democracia del país o debilitarla.

'Retroceso democrático': PT Y PVEM no apoyan el Plan B de la Reforma Electoral

Aunque calificó como positivo el poner un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos municipales, también afirmó que aún están en discusiones y análisis para resolver esta inquietante cuestión de si se avanzará en la democracia o se va a ir en declive; no están de acuerdo en la inclusión de las consultas en materia electoral, pero revisarán todo el proyecto, el cual será entregado al Congreso de la Unión la próxima semana. "Todo está en revisión, tiene que ver con el concepto de qué República quieres, una República centralista o una República federativa, ese es el eje de discusión".

Por otra parte, Luis Armando Melgar, senador del PVEM, también advirtió que su partido no respaldará el Plan B de la Reforma Electoral, compartiendo pensamientos con el PT de retroceso democrático, señalando que Morena pretende incluir modificaciones que le den ventajas y pongan en condiciones de desigualdad al resto de los partidos políticos: "De manera muy sencilla: por congruencia y por coherencia, el Partido Verde no va a votar por nada, no va a ir a favor de nada que signifique un retroceso electoral, que signifique un retroceso democrático para el país".

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uD83DuDD34 La reforma electoral no tuvo los votos necesarios, pero quedó de manifiesto lo siguiente:

uD83DuDC49uD83CuDFFB 3 morenistas votaron EN CONTRA y 4 se ausentaron uD83EuDD2C?

uD83DuDC49uD83CuDFFB 12 legisladores del #Verde y 1 del #PT no siguieron la línea de sus partidos y votaron A FAVOR uD83DuDE4FuD83CuDFFB?



¿Qué… pic.twitter.com/vaWw92dlrB — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui