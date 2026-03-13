Ciudad de México.- Según información del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantiene un diálogo de negociación con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el propósito de llegar a la posibilidad de construir un acuerdo que permita avanzar con la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es el Plan B de la Reforma Electoral.

El legislador morenista reveló que fue convocado a una reunión con la secretaria de Gobernación y el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, para revisar el avance de la nueva propuesta; además, mencionó que en la junta se les informó que las conversaciones las mantendrá el Gobierno Federal con los partidos aliados. "Nos comentaron que estaba platicando la secretaria de Gobernación con el PT y Verde para buscar un consenso, para buscar un acuerdo amplio y lograr el acompañamiento de los tres que son Morena, PT y PVEM", detalló Monreal.

Rosa Icela se encuentra en negociaciones con PT y PVEM sobre el Plan B de Reforma Electoral: Monreal

Asimismo, Monreal hizo un llamado a los aliados del oficialismo a respaldar la nueva propuesta electoral, destacando la actitud de la presidenta de México ante el rechazo inicial a su reforma en la Cámara de Diputados, expresando que ha sido muy generosa con los partidos, además de ser cuidadosa con sus gestos y expresiones, ya que el mismo día del rechazo, convocó a reconstruir puentes y no dar por terminada la coalición.

"La presidenta es federalista y es republicana, así que recuerden que quien modifica la Constitución es el Congreso de la Unión, el constituyente permanente, incluyendo los congresos locales", sostuvo Monreal al ser cuestionado sobre las críticas de Reginaldo Sandoval en San Lázaro sobre el riesgo de un partido único, insistiendo que Sheinbaum solo busca principios de austeridad a través del Plan B.

El coordinador de los diputados de Morena aseguró que no se puede vivir con los excesos que tienen ahora los municipios y congresos locales; también expresó firmemente que la bancada respaldará a la presidente en la discusión de la nueva iniciativa: "Nosotros no la vamos a dejar sola. Creo que es el momento de acompañarla sin titubeos, sin regateos, sin condiciones. Es el momento de demostrarle que estamos con ella".

Rosa Icela se encuentra en negociaciones con PT y PVEM sobre el Plan B de Reforma Electoral: Monreal

Fuente: Tribuna del Yaqui