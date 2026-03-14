Precio del dólar HOY sábado 14 de marzo del 2026 en México: Conoce cuál es el tipo de cambio

Ciudad de México.- El precio del dólar sigue en un flujo constante, siguiendo las tendencias económicas y políticas, que hacen cambiar su valor a diario, por lo que las páginas oficiales que manejan revelan si sufrió una caída o si sufrió un alza, según el tipo de cambio. Han compartido cuál es el precio actual de la moneda originaria de Estados Unidos dentro de la República Mexicana, en los bancos del país, para la mañana de este sábado 14 de marzo del 2026.

Como se sabe, el precio del dólar varía por diferentes factores, como en temas de política y afectaciones económicas, como es el caso más reciente, y actualmente uno de los más importantes, la guerra que se vive en Medio Oriente, además de los diferentes problemas políticos y, por supuesto, las fluctuaciones en la bolsa de valores.

Según lo informado por el portal de noticias especializado en monitorear los cambios en la moneda estadounidense, El Blooming, el último cambio que se ha realizado es que la moneda mexicana tiene un valor de 17.95 pesos por unidad. De acuerdo con datos de Investing, el tipo de cambio cerró en 17.9535 pesos por dólar, ayer viernes 13 de marzo.

Precio del dólar en bancos hoy 14 de marzo de 2026

Banco Afirme compra en 16.90 pesos y vende en 18.40 pesos mexicanos

Banamex compra a 17.39 pesos y vende a 18.38 pesos.

BBVA Bancomer compra a 16.95 pesos y vende a 18.48 pesos.

Banorte compra en 16.70 pesos y vende en 18.30 pesos.

Banco Azteca compra en 17.15 pesos y vende en 18.54 pesos.

Recuerda que el valor de la divisa oficial de EU se establece de acuerdo con datos emergentes sobre la inflación (fenómeno mundial y constante), la tasa de interés y el mercado actual, por lo que su precio puede tener importantes variaciones de un día a otro, por lo que es importante que diariamente se busque información con respecto a los precios que se manejarán en las distintas empresas bancarias.

Precio del dólar en bancos hoy 14 de marzo de 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui