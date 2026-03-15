Morena, PT y el Partido Verde anuncian formalmente el respaldo absoluto al Plan B

Ciudad de México.- Tras una reunión en la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dirigentes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron su respaldo al Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, señaló que este es un momento histórico para saldar una deuda con el pueblo de México. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el acuerdo refleja unidad en la coalición gobernante y que la iniciativa se debatirá pronto en el congreso.

Dirigentes como Karen Castrejón, Manuel Velasco y Alberto Anaya destacaron que la reforma busca fortalecer la democracia y hacer más eficiente el funcionamiento de las instituciones públicas.

La misma Sheinbaum había confirmado horas antes sobre el consenso con partidos aliados, durante su aparición en un evento en Compostela, Nayarit.

Morena, el PT y el Partido Verde anunciaron formalmente el respaldo absoluto al Plan B de la presidenta @Claudiashein.



El plan B “recoge el deseo de pueblo de Mexico de tener una democracia más austera, más justa y verdaderamente representativa”, declaró la presidenta de Morena… pic.twitter.com/BAtTVT4eZQ — La Silla Rota (@lasillarota) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui