"En el Senado vamos por una Reforma Electoral que garantice una democracia menos costosa": Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- "En el Senado de la República vamos por una Reforma Electoral que garantice una democracia menos costosa y, al mismo tiempo, más eficaz. Se trata de perfeccionar nuestro sistema electoral y de representación democrática, mediante la reducción del presupuesto de los congresos de las entidades federativas, así como la incorporación de topes salariales a las y los funcionarios electorales, y a las dirigencias de los partidos políticos", aseguró la senadora de Morena por Sonora, Lorenia Valles Sampedro.

La nueva iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en su conferencia matutina con el nombre de Plan B propone un tope de 0.7 por ciento del presupuesto de las entidades federativas al financiamiento de los congresos locales; la simplificación de los ayuntamientos con máximo 15 regidurías; la reducción de los sueldos que reciben funcionarios electorales y dirigentes partidistas; el recorte progresivo del 15 por ciento del presupuesto del Senado de la República, entre otros cambios.

"La reforma al sistema electoral es un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de quienes pedimos el voto en 2024 promoviendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Por lo tanto, este proyecto cuenta con el respaldo de la gente y de las tres fuerzas políticas que integran nuestro proyecto de nación, cuyos liderazgos reiteraron públicamente su apoyo a la iniciativa presidencial", consideró Valles Sampedro.

La legisladora mencionó que la iniciativa será analizada primero en el Senado de la República y, de aprobarse, se turnará a la Cámara de Diputados. Los próximos días serán de mucho trabajo de análisis y debate en las comisiones dictaminadoras y en el Pleno. "La reforma será producto de los acuerdos entre los grupos parlamentarios y de su votación aprobatoria. Existió diálogo democrático en la elaboración de la iniciativa y así continuará en su proceso legislativo", agregó.

Finalmente, Lorenia Valles reconoció el compromiso de la presidenta de la República con la austeridad en la organización de las elecciones y en la representación popular, al promover que los recursos públicos ahorrados se destinen al bienestar de la gente. "En 2021, el gobernador Alfonso Durazo llegó a un acuerdo con el Congreso del Estado de Sonora para reducir a la mitad su presupuesto del siguiente año y canalizar esos recursos al programa estatal de becas para estudiantes".

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Fuente: Tribuna del Yaqui