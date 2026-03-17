Reforma Electoral: ¿Cuáles son los puntos CLAVE del Plan B de Sheinbaum? Segob presenta detalles

Ciudad de México.- Este martes 17 de marzo de 2026, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' encabezada por la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se compartieron los detalles del Plan B de la Reforma Electoral, la cual será enviada este mismo día al Congreso.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, fue la primera en tomar la palabra y compartir los detalles de esta Reforma Constitucional que busca, en esencia, reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato.

Aquí los detalles del Plan B de Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

La iniciativa de Reforma Constitucional que se presenta el día de hoy tiene como principio fundamental disminuir los privilegios excesos en el ejercicio de función pública; mantenemos el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la Cuarta Transformación (4T) que es la austeridad republicana. Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana", dijo la secretaria.

La funcionaria señaló que los sueldos de los funcionarios deben ser dignos, mas no excesivos: “nadie podrá ganar más de lo que gana la presidenta. No puede ser gobierno rico con pueblo pobre”. Por otra parte, declaró, se debe asumir el compromiso de gastar lo justo porque son recursos públicos. Los ahorros serán invertidos en obras públicas. Asimismo, señaló que se tienen que establecer límites en las regidurías que garanticen la representación política y el buen funcionamiento.

La Reforma Electoral en su Plan B también buscar ampliar los periodos en los que se podrá pedir la revocación de mandato en beneficio de la ciudadanía, esto ampliará sus derechos: "El pueblo pone y el pueblo quita", declaró Rosa Icela. La funcionaria agregó que esta Reforma responde a las necesidades actuales del pueblo de México.

En resumen, esta reforma va por menos privilegios y más participación", apuntó.

Detalles del Plan B de la Reforma Electoral

Sobre la reducción del número de regidurías en municipios: se propone que será de 7 hasta un máximo de 15. Se limitará a una sindicatura por municipio.

en municipios: se propone que será de 7 hasta un máximo de 15. Se limitará a una sindicatura por municipio. En Congresos locales: El tope presupuestal a los congresos locales del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos a cada entidad.

Los ahorros se destinarán a obras de infraestructura pública de los propios municipios y estados.

Los consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrán ganar más que la presidenta de México

Se acabarán los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.

En el caso del Senado se ha acordado una reducción del gasto progresivo hasta llegar a un 15 por ciento

se ha acordado una reducción del gasto progresivo hasta llegar a un 15 por ciento Sobre la revocación de mandato: se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de Gobierno (2027 o 2028). Dependiendo del año que se solicite.

Reformas a Leyes Secundarias

Artículo (Art) 31: Tope a las remuneraciones del INE

Tope a las remuneraciones del INE Art. 99: Tope a las remuneraciones OPLES (consejeros y altos funcionarios)

Art. 104: Inicio de cómputos elección federal (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete)

Art. 116: Tope a las remuneraciones Tribunales Electorales Locales (magistrados y altos funcionarios)

Art. 192: Uso de tecnologías para la fiscalización

Art. Inicio de cómputo locales (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete)

Fuente: Tribuna del Yaqui