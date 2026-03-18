PRI modifica reglas de selección; permitirá candidaturas de ciudadanos sin militancia

Ciudad de México.- Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que para esta convocatoria hubo modificaciones en sus reglas, ya que abrirá sus procesos de selección de candidaturas para permitir la participación de ciudadanos, simpatizantes y miembros de la sociedad civil, incluso si no cuentan con militancia activa en el partido.
Este anuncio es un movimiento estratégico para renovar su imagen y ganar terreno electoral y fue encabezado por el dirigente nacional, Alejandro Moreno, quien contó con la presencia y respaldo de figuras como Rosario Robles. La decisión se apoya en el artículo 181 de los estatutos internos del partido y busca fortalecer la competitividad electoral al incorporar a personas con prestigio, fama pública y nivel de reconocimiento y aceptación.
El objetivo es que estos perfiles puedan actuar como defensores de causas y generar condiciones favorables para el partido, mejorando la competitividad del PRI en las urnas. La convocatoria oficial entró en vigor a partir de hoy 18 de marzo, lo que el partido califica como una transición hacia una estructura más inclusiva y abierta a la población general; Alejandro Moreno lo cataloga como un paso importante en la apertura del partido hacia la sociedad en general.
Estas acciones responden a la necesidad que tiene el partido por renovarse ante una reducción histórica de su base de afiliados y un escenario electoral complejo de cara a las elecciones de 2027. Asimismo, este anuncio ocurre ante el significativo registro de pérdida del aproximadamente cinco por ciento de su militancia en los últimos seis meses, con estados como Nuevo León, Michoacán y Chihuahua mostrando una caída constante de afiliados.
Fuente: Tribuna del Yaqui