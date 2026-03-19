Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para la elección de las personas que ocuparán las tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como también el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación y los criterios específicos de evaluación; con 408 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones, se avaló que del 23 al 27 de marzo del 2026 sea el periodo de inscripción.

A partir del 29 de marzo, el comité analizará los expedientes y evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales contenidos en la convocatoria, para determinar quiénes pasan a la fase de entrevista, ya que se espera la lista definitiva de aspirantes a más tardar el 5 de abril; los interesados pueden entregar su documentación de manera digital en www.convocatoriaine2026.diputados.gob.mx.

Cámara de Diputados aprueba acuerdo para iniciar la selección de los tres consejeros electorales

El examen se aplicará en las instalaciones de la Cámara de Diputados, el próximo 6 de abril a las 10:00 horas, y evaluará los conocimientos de las personas aspirantes a través de reactivos que se formularán en materia constitucional, gubernamental, electoral y de derechos humanos; se espera que a la siguiente fase solo continúe el 50 por ciento de las personas que presentaron la prueba.

La lista de las personas que lleguen a la tercera fase será publicada en el micrositio a más tardar el 9 de abril, en donde se analizará la idoneidad, en la que el 40 por ciento corresponderá al currículum vitae y documentos de soporte; el 30 por ciento, la exposición de motivos; y el 30 por ciento, un ensayo. Asimismo, se consideran los puntajes más altos que se obtengan en el examen.

Quienes pasen a una cuarta fase acudirán a una entrevista que se llevará a cabo del 14 al 16 de abril; el 20 de abril, a partir de la evaluación de las personas aspirantes, el Comité Técnico de Evaluación seleccionará a las personas mejor evaluadas. A más tardar el 22 de abril, una vez realizada la votación correspondiente por el Pleno de la Cámara de Diputados y la elección de las consejerías electorales del INE, se llevará a cabo una sesión ordinaria para el acuerdo.

Requisitos para participar

Ser ciudadano mexicano por nacimiento

Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar

Tener más de treinta años de edad

Antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones

No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que no hubiese sido doloso.

Deberá haber residido en el país durante los últimos dos años

No haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación

No ocupar un cargo de alto nivel en los gobiernos federal, estatal o de la Ciudad de México

Copias certificadas del acta de nacimiento, la credencial de elector y la cédula profesional

El día de hoy aprobamos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para emitir la convocatoria de elección de tres personas que integrarán el Consejo General del INE. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Asimismo, se establece el procedimiento para la conformación del Comité Técnico de Evaluación y los… pic.twitter.com/OETq5476xL — Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui