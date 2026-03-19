Ciudad de México.- Tras declaraciones a representantes de medios de comunicación, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que confía en que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) respalden el Plan B de la Reforma Electoral presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso de la Unión.

"Yo nunca me adelanto a la víspera, pero tengo confianza en que la expresión pública del domingo y los tres partidos se sostengan en el momento de la votación en el Senado de la República. Los tres dieron fe de que estarían juntos". Yo estuve como testigo y también el coordinador de la mayoría del Senado; firmamos como testigos. Sin embargo, ellos son los que tienen la última decisión. "Todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte", mencionó Monreal.

Ricardo Monreal confía en que PVEM y PT respalden el Plan B de la Reforma Electoral

Al ser cuestionado sobre si la presidenta puede o no hacer campaña en la revocación de mandato, Monreal aseguró que hay algunas voces que se han expresado y se han manifestado en desacuerdo con esta posibilidad.

"Y el hecho de que la persona titular del Ejecutivo sometida a la revocación tenga voz no es extraño. Yo lo quiero decir con todas sus letras para que no haya equivocación o duda: El Grupo Parlamentario de Morena va a respaldar la iniciativa, pero todavía no podemos hablar de ello, dado que está en el Senado de la República, en la Cámara de origen. Nosotros nos estamos preparando. Hice un documento al respecto", agregó Monreal.

Sobre la designación por parte de la Cámara de Diputados de personas consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Monreal ha respondido que "hoy sale la convocatoria para elegir a los tres consejeros que concluyen en abril. Vamos a esperar, vamos a dar cinco días para que se registren y luego viene todo un proceso de evaluación, pruebas, exámenes y su elección. Vamos a estar a tiempo para renovar los órganos electorales".

Respecto del proceso de Morena para elegir a la persona candidata a la gubernatura de Zacatecas, Monreal menciona que va a respetar lo que haga el partido y que, obviamente, hay muchas encuestas, pero que no se pronuncia sobre ellas. "A mi tierra solo me gusta ir en Semana Santa y en las vacaciones de Navidad, pero no me meto en política por respeto al propio partido en el estado y a las decisiones que ellos tomen; yo no me meto, ni tampoco la familia".

#AhoraOaxaca l uD83DuDCF0 uD835uDC04uD835uDC2C uD835uDC00uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC2BuD835uDC1A, uD835uDC1EuD835uDC2C uD835uDC0EuD835uDC1AuD835uDC31uD835uDC1AuD835uDC1CuD835uDC1A



uD83DuDDF3?uD83DuDD04 Ricardo Monreal respalda cambios a revocación en Plan B electoral



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"No me meto, y lo saben muy bien mis hermanos y mi familia. Siempre que voy a Zacatecas voy en son de paz, me meto al rancho a escribir y ahí me quedo los tres o cuatro días que me gusta ir", finaliza Monreal.

Fuente: Tribuna del Yaqui