Heriberto Aguilar respalda reforma electoral de Claudia Sheinbaum; ve reforzamiento de la democracia

Hermosillo, Sonora.- Como una reforma histórica, que abre la participación y refuerza la democracia de México, calificó el senador de Morena por Sonora Heriberto Aguilar la propuesta de Reforma Electoral enviada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, el legislador sonorense garantizó que la propuesta refuerza todo el sistema político y democrático del país, a fin de dar participación a la ciudadanía, fortalecer las instituciones y tener una verdadera representación en los tres poderes de México elegida por el mismo pueblo.

Heriberto Aguilar Castillo describió que la propuesta ya se tiene en análisis y que se socializará con el país, con el propósito de que la ciudadanía se encuentre informada y pueda opinar sobre este nuevo sistema político que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la Cámara de Diputados tenemos 500; seguirán existiendo los 200 por vía plurinominal conforme a lo que le corresponde a cada partido. Seguirá existiendo la misma distribución, solamente que será distinta la definición o quiénes sean los pluris, porque ahora 95 van a ser vía elección y otros 97 serán vía lista plurinominal", explicó.

Asimismo, señaló que la iniciativa también contempla una reducción del 25 por ciento en los costos electorales, así como ajustes al financiamiento público de los partidos políticos. Una vez ya en análisis la propuesta, es necesario, añadió, que se busque el consenso en el Congreso de la Unión para aprobar antes del mes de marzo y que pueda aplicarse en el siguiente proceso electoral. Con la reducción de costos, se tendrán más recursos para beneficio del pueblo y programas sociales, añadió.

350 millones de pesos tiene de presupuesto aproximadamente el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora, de los cuales más de 150 millones se reparten para las prerrogativas de los partidos políticos y financiamiento de sus actividades ordinarias y otras.

6 partidos políticos cuentan con representación en el Congreso de la Unión, que son de registro federal.

