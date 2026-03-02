México presente en 'PDAC 2026', la principal convención minera del mundo: Lorenia Valles

Toronto, Canadá.- "La industria minera representa un eje estratégico para el desarrollo económico y el bienestar social de México. Nuestro país es uno de los principales proveedores de minerales del mundo, siendo el primer exportador de plata y un productor clave en cobre, zinc, plomo, oro y grafito", aseguró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

En el marco del Mexico Mining Forum, que se lleva a cabo del 1 al 4 de marzo como parte de 'PDAC 2026', la convención minera más importante del mundo realizada anualmente en la ciudad de Toronto, en Canadá; la legisladora sonorense destacó que, en 2024, la minería aportó 2.77 por ciento al PIB nacional y 8.7 por ciento al PIB industrial, además de que la minería ampliada equivale a 4.7 por ciento del PIB; ocupa el tercer lugar entre los sectores que reciben mayor inversión extranjera directa y el sexto lugar en cuanto a las principales fuentes de divisas del país.

Valles Sampedro, quien también es presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República, reconoció el esfuerzo que hacen las autoridades y las empresas mexicanas para atraer nuevas inversiones y abrir canales para el comercio internacional, en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, de la política arancelaria actual y del Plan México.

"Es fundamental el trabajo que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum en México, así como el gobernador Alfonso Durazo en Sonora, que es el principal estado minero del país con 33.8 por ciento de la producción nacional, así como las empresas y organizaciones del sector. Gracias a este esfuerzo se generan más de 416 mil empleos directos y más de 2.5 millones de empleos indirectos", subrayó.

Finalmente, Lorenia Valles agregó que "la minería mexicana es indispensable para las cadenas de suministro que mueven el mercado regional e internacional, tanto en la extracción como en la refinación y la manufactura, sobre todo ahora que están cobrando mayor relevancia estratégica los minerales críticos. Tan solo el T-MEC aporta 30 por ciento de la minería del mundo".

