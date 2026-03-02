Reforma Electoral de Sheinbaum no llega esta noche al Congreso; falta consenso con PT y PVEM

Ciudad de México.- El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, comunicó que la propuesta de Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún se encuentra en fase de revisión de redacción. Tras concluir una reunión de trabajo en Palacio Nacional, el legislador explicó que el documento no sería remitido al recinto legislativo durante esa noche como se esperaba. De acuerdo con sus declaraciones, la titular del Ejecutivo federal desea analizar personalmente cada detalle del texto, por lo que el envío de la propuesta al Congreso de la Unión tomará algunas horas más.

El objetivo de esta pausa es asegurar que el documento esté redactado con total precisión antes de iniciar su curso en el poder legislativo. Durante su encuentro con medios de comunicación, el diputado detalló que el análisis presidencial abarca tanto las modificaciones propuestas a los artículos de la Constitución como los cambios sugeridos para las leyes secundarias. Monreal confirmó que la bancada mayoritaria está lista para comenzar el trabajo parlamentario en cuanto reciban el texto.

Además, el coordinador subrayó que temas sustanciales del proyecto, como el modelo de representación proporcional, conocido comúnmente como diputados plurinominales, y el presupuesto de las autoridades en la materia, se mantendrán tal como se plantearon en su diseño original, sin sufrir alteraciones en esta etapa de revisión desde la presidencia. En el ámbito político, el líder de Morena en San Lázaro abordó la estrategia que seguirá su partido y aliados para transitar esta discusión.

Enfatizó la importancia de mantener un diálogo de respeto con todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. Esto abarca la necesidad de consolidar los acuerdos con las bancadas aliadas, el Partido del Trabajo (PT)y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para unificar posturas. Al mismo tiempo, señaló la intención de acercarse a los legisladores de oposición para exponer las razones y los argumentos que sustentan el proyecto presidencial, buscando convencer a quienes mantienen posturas distintas mediante el intercambio de ideas.

Sobre los tiempos del Congreso, Monreal calculó que la discusión del dictamen requerirá un periodo de al menos 2 semanas de análisis en el pleno y en comisiones. El legislador reiteró que no hay motivo para adelantar escenarios, pues lo más importante ahora es entablar pláticas de manera serena con los representantes que tienen dudas sobre el proyecto, con el fin de presentar una defensa plenamente argumentada de la propuesta.

Kenia López confirma retraso

Por otra parte, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó la noche del lunes a través de sus redes sociales que el documento todavía no había sido entregado. La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que permanecía atenta en las instalaciones de la Cámara de Diputados para dar el trámite correspondiente en el momento en que se reciba el texto.

Una vez que la iniciativa ingrese a la Cámara de origen, López Rabadán procederá a turnarla a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, para que los diputados integrantes comiencen el estudio y la dictaminación de la propuesta.

