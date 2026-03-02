Reforma laboral de 40 horas se publica este martes en el DOF: STPS garantiza 2 días de descanso

Ciudad de México.- La Reforma para reducir la jornada laboral en México ya tiene fecha de publicación. Este lunes 2 de marzo de 2026, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el decreto que establece la semana laboral de 40 horas será publicado el día de mañana, martes 3 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que entrará formalmente en vigor.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano confirmó que la Reforma Constitucional cumplió con el requisito de aprobación en al menos 17 congresos estatales, y que de hecho ya cuenta con el aval de 24 congresos locales, por lo que puede publicarse.

uD83DuDD52El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, afirmó que la reducción de 48 a 40 horas no implicará disminución salarial ni de prestaciones; también se prohibirán horas extra a menores y se garantizarán dos días de descanso en jornadas de 8 horas. pic.twitter.com/qQxcEl2Kxk — Animal Político (@Pajaropolitico) March 2, 2026

Posteriormente, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, explicó que la modificación establece por primera vez en la Carta Magna la jornada máxima de 40 horas semanales sin reducción de sueldo, salario ni prestaciones.

Recordó que la Reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso y se construyó mediante más de 40 mesas de trabajo en las que participaron sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y sociedad civil. En estos espacios intervinieron más de dos mil especialistas.

Así será la reducción gradual hasta 2030

Es importante señalar que la implementación de la Reforma no será inmediata. La reducción de horas se aplicará de manera progresiva hasta alcanzar las 40 horas en 2030. El calendario anunciado es el siguiente:

2026: Año de preparación e implementación normativa.

2027: 46 horas semanales.

2028: 44 horas semanales.

2029: 42 horas semanales.

2030: 40 horas semanales.

A partir de 2027 se disminuirán dos horas por año, con el objetivo de que la transición sea ordenada tanto para trabajadores como para empleadores.

No habrá reducción salarial

Uno de los puntos centrales es que la disminución de la jornada no implicará recorte en ingresos ni en prestaciones, según explicó el funcionario. Asimismo, apuntó que la jornada ordinaria diaria se mantiene en ocho horas. Con este esquema, quienes trabajen ocho horas al día deberán contar con al menos dos días de descanso por semana, lo que busca fortalecer el equilibrio entre vida laboral y personal.

Nuevas reglas para horas extra

La reforma también modifica la regulación del tiempo extraordinario. Las horas extra comenzarán a contabilizarse a partir de la hora 41 semanal, no desde la 49 como ocurría anteriormente, con esto:

Se permitirán hasta 12 horas extra voluntarias.

Se fija un tope máximo de cuatro horas pagadas al triple, límite que antes no existía.

Se prohíben las horas extra para menores de edad.

Además, se establecerán mecanismos de supervisión, como registros electrónicos de jornada, para garantizar el cumplimiento de la nueva disposición.

De acuerdo con datos expuestos por la STPS, actualmente 63.9 por ciento de los trabajadores en México labora más de 40 horas semanales. La reforma busca reducir estas jornadas extendidas y mejorar las condiciones laborales en el país. Tras su publicación en el DOF, el siguiente paso será la armonización de la Ley Federal del Trabajo con el nuevo texto constitucional para garantizar su aplicación en todo el territorio nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui