Congreso de la CDMX plantea castigos de hasta 5 años de prisión por cirugías estéticas en menores

Ciudad de México.- En el Congreso de la Ciudad de México el pasado jueves 19 de marzo de 2026 la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Alejandra Álvarez Soto, presentó en tribuna una iniciativa de reformas de ley durante la Sesión Ordinaria en el recinto legislativo. En realidad, se busca regular las cirugías estéticas cuando un paciente sea una persona menor de 18 años de edad.

De hecho, la funcionaria pública durante su intervención mencionó que lo ideal sería que la Ley de Salud de la CDMX establezca ciertas medidas como sustento clínico, consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad y la valoración de un especialista en psicología infantil; en caso de que estos requerimientos no los pueda comprobar el adulto responsable, se les niegue el procedimiento.

"Intervenir el cuerpo de una niña o un niño sin necesidad médica, bajo supuestos estándares estéticos, es una forma de violencia", puntualizó Álvarez Soto. "Hoy en la Ciudad de México es posible que menores de edad accedan a cirugías estéticas sin los controles suficientes, sin una evaluación integral y, muchas veces, bajo presiones que no alcanzan a comprender del todo", externó la política.

Laura Alejandra Álvarez Soto

Por lo tanto, Laura Alejandra agregó que busca reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México mediante la adición del artículo 66 Bis, con el objetivo de que las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas solo se puedan realizar a mayores de 18 años, salvo casos específicos donde exista una justificación médica estricta y que, de no realizarse, comprometa la salud del joven o niño implicado.

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¿Cuál sería el castigo?

Quien no cumpla podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX pasó la iniciativa a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cómo avanza esta situación y de cualquier detalle que surja en los próximos días, siempre a través de fuentes oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui