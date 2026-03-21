El PAN abre sus puertas: Ciudadanos ocuparán la totalidad de sus candidaturas en 2027

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó su plan de trabajo de cara a los procesos electorales de 2027, marcando un cambio de rumbo en su forma de seleccionar representantes. La organización anunció que la totalidad de sus espacios de elección popular estará disponible para la ciudadanía, dejando de lado los acuerdos internos o los nombramientos decididos por las dirigencias. Esta decisión aparece en un momento fundamental para el escenario político de México.

El anuncio surge poco después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostrara su propia ruta basada en figuras de larga trayectoria, y antes de que Morena inicie sus actividades internas programadas para el mes de junio. Con este paso, el PAN intenta marcar una distancia clara frente a sus competidores al proponer una apertura total. Los voceros del partido dijeron que no se trata de otorgar solo una parte de los espacios, sino de permitir que la gente tome el control de todas las candidaturas disponibles.

El mensaje, bajo la frase "Ahora te toca a ti", busca convencer a quienes no tienen una vida partidista activa. El objetivo es incorporar a personas que hoy no encuentran representación en las estructuras políticas de siempre. Esta idea rompe con las costumbres del pasado, donde los nombres se definían en reuniones privadas. En esta ocasión, se asegura que el poder de decisión recaerá en la población. Para lograr este fin, se estableció un proceso dividido en varios pasos.

Hoy llevamos a cabo el Consejo Nacional del PAN, con una ruta clara de trabajo: apertura y unidad, de la mano con la ciudadanía.



¡A defender #Querétaro y todo México, haciendo un gran equipo con la sociedad! pic.twitter.com/T3AL6itDwp — Mauricio Kuri (@makugo) March 21, 2026

¿Qué se necesita?

Primero, los interesados deben realizar un registro mediante una herramienta digital que funciona con la credencial de elector. Hasta el momento, el partido reporta que ya cuentan con más de 5 mil registros, lo que interpretan como una muestra de interés genuino por parte de la población. Quienes se inscriban deberán pasar por una etapa de diálogos, recolectar firmas de apoyo y participar en foros públicos para exponer sus ideas. Al final, el respaldo de la gente determinará quiénes aparecerán en las boletas.

Durante la presentación de este proyecto, se hicieron señalamientos sobre la situación actual del país y la necesidad de buscar nuevas rutas para el desarrollo nacional. Jorge Romero hizo una invitación a los jóvenes y a todos aquellos que sienten rechazo por la política tradicional para que se involucren de forma activa. Con esta visión, el partido busca construir una mayoría distinta que pueda competir con fuerza en los próximos años, apostando por rostros nuevos frente a las estructuras convencionales de otros grupos políticos.

En nuestro sábado con los trabajos del Consejo Nacional del PAN. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDC99



Lo hacemos con una convicción clara: defender a México, cuidar a nuestras familias y luchar por la libertad.



En el PAN sabemos que el cambio no llega solo, se construye con trabajo, unidad y con la fuerza de… pic.twitter.com/bHNRPPGvhB — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) March 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui