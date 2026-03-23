Ciudad de México.- Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que el país mexicano se encuentra en una buena posición comercial y presentó un panorama positivo en comparación con el del año pasado ante cámaras binacionales de comercio reunidas en un foro convocado por la embajada de India en México, dando a conocer avances en el T-MEC, acuerdo con la Unión Europea y nuevas apuestas de inversión.

El anuncio con más relevancia fue que, la semana anterior, se llevó a cabo la primera ronda de conversaciones técnicas con Estados Unidos para la revisión del T-MEC y en mayo se continuarán las negociaciones en Canadá con el otro socio norteamericano. Esta negociación estratégica garantiza que ningún país tendrá mejores condiciones que México para exportar al mercado más grande del mundo. Asimismo, el secretario mencionó que: "Si Estados Unidos no quisiera renovar el tratado, ¿para qué hacemos conversaciones? Eso es una señal importante".

Ebrard descarta catástrofe comercial y anuncia renovación del T-MEC; hay acuerdo con la Unión Europea

Por otro lado, Ebrard siguió con las buenas noticias, afirmando que la negociación del acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea ya concluyó y se espera que sea firmado a finales de mayo; esto abre nuevas oportunidades para la industria mexicana y para empresas medianas. La meta es que México no solo siga exportando, sino que lo haga con más valor producido dentro del país.

Asimismo, el secretario hizo hincapié en que México será sede de la APEC en 2028, el foro económico que agrupa a los países de la cuenca del Pacífico, incluyendo a Estados Unidos y China. Este año la delegación mexicana participará en la reunión en China, en lo que el secretario describió como parte de una estrategia para diversificar las relaciones comerciales sin abandonar a los socios tradicionales.

Como ejemplo, señaló que como resultado de esa diversificación se encuentran las empresas mineras mexicanas que invertirán por primera vez en minas en Canadá, invirtiendo históricamente la dirección del flujo de capital entre ambos países. Además, Ebrard reveló que se está trabajando para que se acelere la llegada de inversión por proyectos y afirmó que: "Tenemos que lograr que invertir en México sea cada vez más simple".

#Economía | Marcelo Ebrard (@m_ebrard), secretario de Economía, informó que sostuvieron conversaciones con el embajador Jamieson Greer, titular de USTR, y su equipo. "Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día" uD83EuDD1D pic.twitter.com/cphcksb76d — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui