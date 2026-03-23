¿Quién es Mario Calzada Mercado, el priista exhibido por Conagua y Claudia Sheinbaum en la 'mañanera'?

Ciudad de México.- En la conferencia mañanera de este lunes 23 de marzo de 2026, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se abordó la importancia de la nueva Ley de Aguas Nacionales, por lo que, con base en este tema, salió a relucir un nombre en específico: el diputado federal del PRI por Querétaro, Mario Calzada Mercado, quien votó en contra de la ley, y aquí te contamos todo lo que sabemos sobre este personaje de la política.

"En el Grupo Parlamentario del PRI lo hemos dicho fuerte y claro: México necesita una ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia, una ley que garantice agua para vivir, no para especular", eso dijo Calzada Mercado en tribuna. No olvidemos que el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que la familia Calzada tiene en Querétaro concesiones de agua para riego agrícola y agandallan las concesiones. De igual forma, añadió que acumula 628 mil metros cúbicos utilizados para pozos agrícolas y pecuarios, y que dichas concesiones además se emplean para comercializar agua en pipas, para un club de polo y un desarrollo inmobiliario.

¿Quién es Mario Calzada Mercado?

De acuerdo con información de Infobae, es ingeniero agrónomo egresado del Tecnológico de Monterrey; además, en el ámbito profesional fungió como presidente municipal de El Marqués, Querétaro (2015-2018). Actualmente se desempeña como diputado federal de la LXVI Legislatura por el Distrito 5 de Querétaro, que incluye a El Marqués, Pedro Escobedo y Huimilpan. Es miembro activo de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados y su primo es el exgobernador priísta de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa.

Mario Calzada Mercado

¿Qué opina Claudia Sheinbaum Pardo?

En lo que respecta a Sheinbaum Pardo, explicó que cuando detectaron estas irregularidades las autoridades retiraron las concesiones y clausuraron el uso del recurso, mientras que Efraín Morales comentó que ya les clausuraron en dos ocasiones, pero en la primera se ampararon por el uso de agua en una pipa. "En realidad el agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de un lado no tiene agua", compartió Conagua.

La nueva Ley de Aguas acabó con los privilegios https://t.co/CyUfCnAJ3V — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 23, 2026

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni el político ni el Partido Revolucionario Institucional se han pronunciado sobre este tema. Por lo pronto, como te comentamos anteriormente, la investigación del organismo gubernamental indicó que Calzada Mercado vendía pipas a comunidades que no pueden conseguir el líquido con facilidad y proporcionaba agua a Polo & Ski S.A. de C.V.

Fuente: Tribuna del Yaqui