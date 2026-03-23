Sheinbaum busca que Revocación de Mandato se realice en 2027: Esto fue lo que dijo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 23 de marzo de 2026, en medio del debate por el Plan B de la Reforma Electoral, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su propuesta para que la consulta de revocación de mandato se realice en 2027, al considerar que se trata de un mecanismo clave para fortalecer la participación ciudadana.

Asimismo, desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano planteó que el Poder Ejecutivo pueda referirse públicamente a este ejercicio, siempre que se mantenga dentro de un carácter informativo y sin promoción política.

Claudia Sheinbaum propone adelantar la revocación de mandato a 2027 para ahorrar costos y difundirla desde la mañanera pic.twitter.com/1JLY7xxymq — AFmedios (@AFmedios) March 23, 2026

¿Qué propone Sheinbaum sobre la revocación de mandato?

Durante su posicionamiento, la mandataria subrayó que la revocación de mandato debe mantenerse como una herramienta democrática en la que la ciudadanía tenga la última palabra. Explicó que este ejercicio permitiría que, a mitad del sexenio, la población decida si el gobierno debe continuar o no, retomando el modelo impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordó que en el proceso anterior participaron más de 16 millones de personas, lo que, a su juicio, demuestra el interés ciudadano en este tipo de consultas.

Por otra parte, otro de los puntos que tocó la mandataria es que el Poder Ejecutivo pueda informar sobre la revocación de mandato sin que esto sea considerado propaganda. Sheinbaum cuestionó que, en ejercicios anteriores, se limitara la participación de los mandatarios incluso para comunicar aspectos básicos, como la fecha o el objetivo del proceso.

Desde su perspectiva, hablar del mecanismo no debería interpretarse como una campaña, sino como un ejercicio de información hacia la ciudadanía.

Reglas electorales y límites del proceso

La presidenta reconoció que, de realizarse en 2027, la revocación de mandato deberá respetar las reglas electorales vigentes, entre ellas la prohibición de promover el voto o realizar campañas durante el proceso. Sin embargo, insistió en que existe una diferencia entre informar y hacer propaganda, por lo que consideró necesario revisar cómo se aplica esta restricción.

También rechazó que este tipo de mensajes favorezcan a algún partido político, al subrayar que la ley prohíbe expresamente la promoción partidista.

Sheinbaum sostuvo que el resultado de una eventual consulta dependerá directamente de la evaluación ciudadana sobre el desempeño del gobierno. En ese sentido, afirmó que si la población no está conforme con la gestión, no respaldará la continuidad; mientras que una evaluación positiva podría traducirse en apoyo para que el proyecto siga en el poder.

Fuente: Tribuna del Yaqui