'Plan B' de Reforma Electoral avanza: Senado lo discutirá HOY tras ajustes de última hora

Ciudad de México.- El llamado 'Plan B' de la Reforma Electoral vuelve a colocarse en el centro del debate legislativo. La noche de este lunes 23 de marzo de 2026, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó que ya se realizaron los ajustes necesarios al proyecto, por lo que el dictamen circulará en las próximas horas y se prevé que se discuta y apruebe este mismo día en comisiones.

Ajustes al 'Plan B' quedan listos para su discusión

Tras una reunión en Palacio Nacional, en la que participó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con coordinadores de los partidos aliados, Mier señaló que se resolvieron aspectos técnicos del documento. Detalló que los cambios se centraron en la técnica legislativa y en la uniformidad de los artículos transitorios de la Reforma, que contempla modificaciones constitucionales en materia de austeridad republicana.

Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 24, 2026

A través de un mensaje público, indicó que el dictamen será enviado a la brevedad junto con la convocatoria para que las comisiones unidas lo analicen. De acuerdo con lo previsto, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado serán las encargadas de discutir el documento, con la intención de aprobarlo durante la jornada de este martes, conforme al reglamento interno.

El proceso legislativo y los tiempos en el Senado

Uno de los puntos clave en este proceso es el cumplimiento de los tiempos legislativos. El reglamento del Senado establece que los dictámenes deben circularse con al menos 24 horas de anticipación antes de su discusión, un plazo que había retrasado el avance del proyecto mientras el documento seguía en revisión. Sin embargo, según Mier, estos ajustes ya quedaron resueltos, lo que abre la puerta a que el análisis avance de inmediato en comisiones. Este movimiento acelera el proceso para que el 'Plan B' pueda ser votado sin más aplazamientos.

Antecedentes de la Reforma Electoral

La actual propuesta, el llamado 'Plan B' de la presidenta Sheinbaum, surge después de que una iniciativa de reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo no lograra avanzar en la Cámara de Diputados. En ese momento, no contó con el respaldo suficiente, particularmente por la falta de apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT).

Ante ese escenario, la jefa del Ejecutivo Federal envió una segunda versión del proyecto, conocida como el 'Plan B', con ajustes enfocados en temas de gasto público, estructura institucional y mecanismos de participación ciudadana.

Cambios clave del 'Plan B'

Entre los puntos más relevantes del nuevo documento se encuentra una reducción progresiva del presupuesto del Senado, que se aplicará durante cuatro años hasta alcanzar una disminución real del 15 por ciento respecto a 2026, sin afectar derechos laborales.

También se establece un límite al gasto de los congresos estatales, cuyo presupuesto no podrá superar el 0.70 por ciento del total estatal. Los ahorros generados, tanto a nivel federal como local, deberán destinarse a infraestructura pública.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Lee la edición completa en nuestro sitio uD83CuDF10: https://t.co/t1CFuoIhYc pic.twitter.com/2mw0dy60Sh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

En el ámbito municipal, se plantea reducir el número de regidores, fijando un máximo de 15 regidurías y una sindicatura por ayuntamiento, respetando los casos donde ya exista un número menor. Además, los recursos ahorrados deberán quedarse en los municipios y utilizarse en servicios públicos y obra local.

Otro de los cambios contempla restricciones a las prestaciones de funcionarios electorales, al prohibir el uso de recursos públicos para seguros privados, salvo que estén contemplados en la ley o en contratos laborales vigentes.

Finalmente, se propone flexibilizar la revocación de mandato, permitiendo que pueda solicitarse desde el segundo año de gobierno, lo que adelanta su posible aplicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui