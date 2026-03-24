Precios en México, al alza: Inflación acelera a 4.63% en marzo y pega a alimentos

Ciudad de México.- Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la inflación en México volvió a acelerar y encendió alertas sobre el comportamiento de los precios. Durante la primera quincena de marzo de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento anual de 4.63 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) este día.

El dato representa un repunte frente al mismo periodo de 2025, cuando la inflación anual fue de 3.67 por ciento, lo que refleja una presión mayor sobre el costo de vida.

México registra inflación de 4.63 por ciento: Jitomate, pollo y vuelos impulsan alza. Foto: INEGI

¿Cómo avanzó la inflación en la primera quincena de marzo?

El INPC se ubicó en un nivel de 145.446, con un incremento de 0.62 por ciento respecto a la quincena previa. En contraste, en el mismo periodo del año pasado, la inflación quincenal fue apenas de 0.14 por ciento, lo que muestra una aceleración clara en los precios durante 2026, a meses de la Copa Mundial y en contexto de la Guerra en Medio Oriente. Este comportamiento rompe con la tendencia de moderación observada en meses recientes.

El componente subyacente, que elimina productos de alta volatilidad y es considerado el mejor termómetro de la inflación general, registró un aumento de 0.22 por ciento quincenal. Al interior de este índice:

Las mercancías subieron 0.20 por ciento

Los servicios aumentaron 0.25 por ciento

Estos datos indican que el alza de precios no solo está en productos específicos, sino también en servicios cotidianos.

Productos que más subieron de precio

El componente no subyacente, que incluye productos más volátiles, mostró un aumento más pronunciado de 1.96 por ciento quincenal. Dentro de este rubro:

Frutas y verduras subieron 8.34 por ciento

Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.48 por ciento

Entre los productos que más incidieron al alza en la inflación destacan:

Jitomate

Pollo

Transporte aéreo

Por el contrario, algunos servicios y productos ayudaron a contener el aumento:

Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga

Huevo

Servicio de internet

En tanto, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo registró un incremento de 0.69 por ciento quincenal y de 4.61 por ciento anual. Un año antes, este indicador mostraba niveles más bajos: 0.07 por ciento quincenal y 3.50 por ciento anual, lo que confirma una mayor presión sobre los productos esenciales.

En la primera quincena de marzo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.446 y representó un aumento de 0.62% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.63%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/M1FD2cXDWX — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 24, 2026

Aunque la inflación actual está lejos de los picos recientes, sí marca un repunte frente a 2025.

Así ha evolucionado el cierre anual en los últimos años:

2025: 3.69%

2024: 4.21%

2023: 4.66%

2022: 7.82%

2021: 7.36%

Los niveles de 2022 y 2021 fueron los más altos en más de dos décadas, por lo que el dato actual aún se mantiene por debajo de esos máximos, aunque con señales de presión al alza.

¿Qué significa este repunte?

El aumento de la inflación en marzo refleja presiones en alimentos frescos y algunos servicios, lo que impacta directamente en el gasto diario de los hogares. Aunque el nivel actual no es crítico, el repunte podría influir en decisiones económicas en los próximos meses, especialmente si la tendencia se mantiene.

Fuente: Tribuna del Yaqui