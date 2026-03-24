Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina 'La Mañanera del Pueblo', la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las aspiraciones políticas de Luis Donaldo Colosio Riojas, actual senador por Nuevo León, quien ha manifestado su interés en postularse para gobernador de Sonora en los próximos comicios; a lo que la mandataria afirmó: "Curioso, ¿no?, que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro".

"Está curioso. Tiene derecho, pero está curioso", señaló Sheinbaum al referirse a la intención del legislador de Movimiento Ciudadano de competir por el cargo en otro estado que no representa; sin embargo, no profundizó en el tema, pero dejó entrever su sorpresa ante esta posibilidad, cuestionando severamente las metas políticas que ha planteado el senador.

Sheinbaum cuestiona que Colosio busque la gubernatura de Sonora siendo senador por Nuevo León

La aspiración de Luis Donaldo Colosio Riojas para gobernar Sonora en las elecciones de 2027 se dio a conocer por Jorge Álvarez Máynez, quien destacó que el legislador es un perfil extraordinario para la entidad; al ser consultado sobre su posible candidatura, Colosio reafirmó su vínculo con el estado: "Yo soy de Sonora, aquí está mi familia y aquí está mi corazón".

El comentario de Sheinbaum se suma a las reacciones políticas que ha generado el posible cambio de residencia o registro de aspiraciones del senador, que desde hace meses ha realizado actos públicos en territorio sonorense; a pesar de las críticas, Colosio Riojas cuenta con la posibilidad legal de competir en ambos estados.

?? Sheinbaum califica de "curioso" que Colosio busque gubernatura de Sonora siendo senador por Nuevo León



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Fuente: Tribuna del Yaqui