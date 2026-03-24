Sheinbaum defiende 'Plan B' de Reforma Electoral e insiste en DISMINUIR privilegios

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Este martes 24 de marzo de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre el avance del 'Plan B' de Reforma Electoral, el cual será discutido este mismo día en comisiones en el Senado,

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano declaró que el 'Plan B' contiene lo más importante: "Lo principal del 'Plan B' es lo que significa la Cuarta Transformación (4T) que es erradicar privilegios, disminuir privilegios, y particularmente de los funcionarios públicos. No tiene por qué un consejero del INE (Instituto Nacional Electoral) o consejera del INE ganar más que la presidenta cuando la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente o la presidenta".

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Claudia Sheinbaum volvió a hablar de la alternativa de la reforma electoral y reiteró que, como lo establece la Constitución, ningún funcionario debe ganar más que la presidenta pic.twitter.com/ymOYSpXxka — El Universal (@El_Universal_Mx) March 24, 2026

Entonces eso se recupera [con el 'Plan B']. Municipios que tienen 25 regidores, ¿por qué tienen que tener 25 regidores? 15 ya es bastante, pero no tiene por qué. Y esos regidores no tienen porque ganar más que la presidenta o el presidente", dijo la presidenta.

Igualmente, dijo que los diputados no deben absorber recursos millonarios que podrían beneficiar a un municipio. Reconoció que los legisladores tienen derecho a un salario digno, pero los bonos y apoyos millonarios por diferentes conceptos no deben continuar.

Lo más importante del Plan B es disminuir privilegios", apuntó la mandataria mexicana.

Recordó que el 'Plan A' de Reforma Electora, el cual no fue aprobado por la Cámara de Diputados, buscaba quitar privilegios a los partidos políticos y cancelar la selección de diputados plurinominales. Si bien este no avanzó, el Gobierno Federal sigue insistiendo en disminuir los gastos. Sheinbaum sostuvo que estos recursos irán al pueblo.

Entonces si vamos a ahorrar 4 mil millones de pesos, pues es un cablebús en un lugar, es más agua, obras de agua".

También recordó que proponen adelantar la consulta de Revocación de mandato a 2027, para que sea a mitad del sexenio, y que coincida con las elecciones de diputados, entre otros: "Puede ser, nadie dice que queremos que sea así; lo que decimos es que se habrá en la constitución que sea el 27 o 28, y eso es solicitud de la gente".

Sheinbaum dijo que si la mayoría calificada está de acuerdo con este Plan B se verá en la votación este mismo martes, y que la gente podría sancionar a los partidos si es que no avanzan estas iniciativas. Dijo que no sabe cómo avanzaron en las comisiones, pero que hoy se votará y luego se llevará al Pleno.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'