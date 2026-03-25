Precio del dólar en México HOY miércoles 25 de marzo de 2026: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este miércoles 25 de marzo de 2026, tercer día hábil de esta semana, tienes planeado realizar transacciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es positiva, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exponen los bancos de México y demás instituciones financieras. Para que anticipes tus movimientos, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

Aquí la información del precio del dólar. Foto: Internet

La mañana de este día, miércoles 25 de marzo de 2026, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.7598 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado martes 24 de marzo cerró operaciones en 17.7403 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este miércoles se muestra en un promedio de 17.7566 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa oficial de EU está en 17.7659 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México miércoles 25 de marzo de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, miércoles 25 de marzo, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.90 pesos y vende en 18.50 pesos

Banco Azteca compra en 16.60 y vende en 18.44 pesos

Bank of America compra en 16.6667 y vende en 18.622 pesos

Banorte adquiere en 16.45 y oferta en 18.05

BBVA Bancomer compra 16.95 y vende en 18.08 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.73

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

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En tanto, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este cuarto miércoles del mes es de 17.8047 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui