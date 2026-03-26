Plan B de Reforma Electoral llega a Cámara de Diputados HOY: ¿Qué incluye y qué cambia?

Ciudad de México.- El llamado 'Plan B' de la Reforma Electoral avanzó de forma acelerada en el Congreso. La madrugada de este jueves 26 de marzo de 2026, el dictamen llegó a la Cámara de Diputados sin modificaciones a uno de los puntos más polémicos: la revocación de mandato. El movimiento se dio apenas horas después de su aprobación en el Senado, lo que marca el inicio de una nueva etapa en su discusión legislativa.

Llega el Plan B a San Lázaro sin cambios al artículo 35

El dictamen fue recibido en la Cámara de Diputados alrededor de las 03:00 horas, tiempo local, según informó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros. A través de un mensaje, detalló que el documento llegó sin incluir cambios al Artículo 35 de la Carta Magna, es decir, sin la propuesta para adelantar la revocación de mandato a 2027.

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El documento, fechado el 25 de marzo, fue firmado por la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado. En el oficio, identificado como DGPL-2P2A.-3040, se establece que el proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral para su análisis y dictamen.

Este envío ocurrió mientras más de 460 diputados se encontraban en sesión discutiendo temas de inversión e infraestructura estratégica, lo que evidencia la rapidez del proceso legislativo.

¿Qué sigue en la Cámara de Diputados?

A partir de ahora, la Cámara de Diputados actúa como cámara revisora. Los legisladores deberán analizar el dictamen y decidir si lo aprueban tal como llegó, si lo modifican o si le hacen ajustes parciales. En caso de aprobarse sin cambios, el proyecto será enviado a los congresos estatales para su validación. Para que la reforma sea constitucional, deberá contar con el respaldo de al menos 17 entidades. Una vez cumplido este requisito, se publicará y entrará en vigor.

Sin embargo, si los diputados realizan modificaciones, el documento tendrá que regresar al Senado para una nueva revisión.

¿Por qué no se modificó la revocación de mandato?

En el Senado, el dictamen fue aprobado tanto en lo general como en lo particular con 87 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 41 votos en contra de la oposición. A pesar de ello, no prosperó la modificación al artículo 35.

#ÚltimaHora | El Senado aprueba en lo general el Plan B de la Reforma Electoral



Morena y sus aliados sacaron adelante la iniciativa, la discusión sigue en lo particular.



?? El PT respaldó el proyecto, pero se deslindó de la revocación de mandato, que podría moverse hasta 2028. pic.twitter.com/PlZLnUSTXY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 26, 2026

La propuesta original planteaba adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027, año en el que se renovará la Cámara de Diputados, miles de ayuntamientos y se realizará una elección judicial. Sin embargo, se aprobó una reserva impulsada por la senadora Lizeth Sánchez García, que mantuvo las reglas actuales.

Esto implica que la revocación de mandato seguirá realizándose en 2028, siempre y cuando sea solicitada conforme a lo establecido en la Carta Magna. La legisladora argumentó que mezclar este ejercicio con elecciones intermedias podría distorsionar su propósito democrático. En esta misma línea, el dirigente del PT, Alberto Anaya, ya había anticipado que su bancada impulsaría mantener intacto este mecanismo.

Qué cambios incluye el Plan B de reforma electoral

El dictamen que llegó a San Lázaro sí contempla otras modificaciones relevantes en materia electoral y de austeridad. Entre ellas, se establece que los ayuntamientos podrán integrarse con una sindicatura y hasta 15 regidurías.

En el caso de los congresos locales, se fija un límite presupuestal de 0.70 por ciento respecto al gasto estatal. Además, se plantea que las autoridades electorales, incluyendo el INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales, no podrán tener salarios superiores al de la persona titular del Ejecutivo federal.

También se eliminan bonos extraordinarios y seguros de gastos médicos y de vida para personal del INE, mientras que el Senado deberá aplicar una reducción progresiva de su presupuesto hasta alcanzar un recorte del 15 por ciento en un periodo de cuatro años.

Fuente: Tribuna del Yaqui