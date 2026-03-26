Ciudad de México.- "La Reforma Electoral es un compromiso que hicimos con el pueblo cuando pedimos su voto en las elecciones de 2024, y hoy lo cumplimos. El objetivo es claro: una democracia mexicana más eficaz y menos costosa para que los recursos públicos se destinen a lo que verdaderamente importa, que es el bienestar de la gente", aseguró la senadora Lorenia Valles.

Luego de la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral por el pleno del Senado de la República, Valles Sampedro reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la política de austeridad al impulsar un proyecto legislativo que busca reducir el presupuesto de los congresos de las entidades federativas y el establecimiento de un tope al número de regidurías que integran los ayuntamientos.

Reforma Electoral, un compromiso cumplido al pueblo: Lorenia Valles

"La reforma que hoy aprobamos es representativa de uno de los principios de la Cuarta Transformación y la gente verá reflejado este cambio constitucional en su vida diaria. Los recursos ahorrados por el tope de 0.7 por ciento del presupuesto público al financiamiento que reciben los congresos locales, así como de la simplificación burocrática por el límite de 15 regidurías en los ayuntamientos, se destinarán a obras de infraestructura en los mismos estados", declaró.

La legisladora Lorenia Valles expresó que el Plan B también contempla la reducción de las remuneraciones de consejeras y consejeros electorales, al igual que de magistradas y magistrados en la materia, de tal forma que se respete la obligación constitucional de que ninguna persona servidora pública gane más que la presidenta de la república.

"En 2024 aprobamos una reforma a la constitución para incorporar que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la persona titular del Ejecutivo Federal; obligación que se fortalece al incluir a las autoridades electorales. Además, con el Plan B disminuirá 15 por ciento el presupuesto anual que recibe el Senado de la República. Nuestro proyecto de nación se ha caracterizado por hacer que el gobierno sea quien se apriete el cinturón y no la gente", concluyó la legisladora.

Reforma Electoral, un compromiso cumplido al pueblo: Lorenia Valles

Fuente: Tribuna del Yaqui