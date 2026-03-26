Sheinbaum habla del Plan B Electoral: "Se aprobó lo más importante" pese a freno a revocación

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 26 de marzo, fue cuestionada sobre el avance del llamado Plan B de la Reforma Electoral, el cual será discutido en la Cámara de Diputados sin la modificación que propone adelantar la revocación de mandato.

En su respuesta, la presidenta recordó que ayer, miércoles 25 de marzo, se aprobaron dos proyectos muy importantes impulsados por el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Se trata, primero, de la legislación para acabar con las pensiones millonarias de exfuncionarios: "Ya se había aprobado en el Senado y ayer se aprobó en la Cámara de Diputados", dijo la presidenta al recordar que votó una mayoría muy importante del Legislativo.

uD83DuDEA8 La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se aprobó la parte clave del Plan B: eliminar privilegios y ajustar el uso de recursos públicos.



Señaló que se busca poner tope a salarios (máximo como el de la presidencia), eliminar seguros y bonos, además de reducir presupuestos… pic.twitter.com/D44tiGAnus — Azucena Uresti (@azucenau) March 26, 2026

En segunda, expuso Sheinbaum, se votó por el Plan B de la Reforma Electoral, que tiene que ver con acabar con los privilegios en diferentes esferas. La mandataria dijo que era la parte que más le importaba a su gobierno, ya que contempla reducir el número de regidores en varios municipios de México, así como recortar presupuesto en para Consejeros del INE: "Porque es que el recurso público, los impuestos de la gente no se vayan para pagarles seguros de gastos médicos mayores a los consejeros del INE, o de las Salas Superiores".

Que los impuestos de la gente no se vayan para ganarles bonos especiales a los consejeros electorales y que ganen, como dice la Constitución, máximo lo que dice la presidenta de la República. Importantísimo", dijo.

Sheinbaum Pardo reiteró que los recursos ahorrados se destinarán a sectores como salud, educación y otros programas del Bienestar.

En esta misma intervención, la presidenta dijo que el avance del Plan B tiene que ver con el proyecto de su Gobierno que tiene que ver con disminuir privilegios a quienes no cumplen con la Ley; en el caso de funcionarios, apuntó que los recursos no deben desperdiciarse.

¿Qué dijo sobre la revocación de mandato?

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano insistió en que no era su meta que el proceso se realice en 2027, sino que buscaba abrir la posibilidad de que esta cambiara de fecha: "Esta parte no fue aprobada. Desde mi perspectiva [...] probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña para un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que unos decían, desde mi perspectiva, es lo que a ellos les dio temor, aunque no tienen razón".

De todos los argumentos que se dieron ayer no había uno solo que tuviera bases suficientes para que la revocación no se pudiera hacer en el 2027 o para el siguiente presidente 2033", compartió.

Sheinbaum dijo que se aprobó lo principal, que es lo que siempre han buscado; no obstante, dijo que era malo para el país que no se aceptaran las modificaciones para la revocación.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'