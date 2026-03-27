Ciudad de México.- El trabajo independiente y las actividades de servicio fueron factores que influyeron para que durante el mes de febrero de 2026 el mercado laboral retomara su fuerza, reportando la creación de 594 mil 288 empleos; así lo informa la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Sin embargo, aun con estos avances, no se alcanzó a compensar la pérdida de plazas registradas en enero de 2026.

La población desocupada se reporta con una reducción de alrededor de 57 mil 939 personas; esto sugiere que una parte de las personas que buscaron empleo obtuvieron uno, lo que influyó en una disminución de la tasa de desempleo, pasando de 2.7 por ciento a 2.5 por ciento respecto a los datos obtenidos durante enero de 2026.

Mercado laboral se recupera en febrero de 2026 con más de medio millón de empleos creados

Teniendo un aproximado de 6 de cada 10 personas que se sumaron a la población ocupada, fue por medio del autoempleo, ya que un 57 por ciento de las personas se centraron en el trabajo independiente durante febrero de 2026. El segundo grupo que más influyó en el crecimiento de la población ocupada se centró en el trabajo no remunerado. Para el trabajo subordinado se aportó 66 mil 904 plazas y los empleadores, 30 mil 127 ocupados.

Aunque el trabajo independiente tuvo un mayor crecimiento, el empleo formal tuvo el mejor comportamiento, siendo el 54.9 por ciento de las plazas creadas en la formalidad, lo que equivale a 326 mil 690 personas más. No obstante, esto no compensó las pérdidas del mes de enero de 2026, cuando se eliminaron más de 450 mil puestos de trabajo formal.

Al trabajo informal se aumentaron 267 mil 598 personas, lo que implicó una pequeña disminución de 54.9 a 54.7 por ciento en la tasa de informalidad, aunque se mantiene 0.1 puntos porcentuales por arriba del nivel observado durante el cierre de 2025. Las actividades de servicio fueron un punto clave en el mercado laboral en febrero del presente año con un aporte de 474 mil 791 empleos. El comercio, transporte y servicios diversos registraron las ganancias entre los subsectores.

En el sector industrial se reportó que mantuvo el ritmo más bajo, aunque reportó ganancias. Las actividades secundarias sumaron a 83 mil 333 personas a una ocupación; todos los subsectores obtuvieron un saldo positivo. En las actividades primarias, el crecimiento en la población ocupada ha sido de 16 mil 316 personas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en febrero 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.9 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



??59.0% participación económica… pic.twitter.com/wcmc7tuan7 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 27, 2026

Exceptuando las actividades industriales, tanto los servicios como los trabajos de agricultura, ganadería y pesca tienen una población ocupada más baja de lo obtenido en diciembre de 2025, aun con el comportamiento positivo de febrero de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui