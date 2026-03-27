Precio del dólar HOY viernes 27 de marzo de 2026 en México: Así amaneció el tipo de cambio

Ciudad de México.- ¿Este último día hábil de la semana tienes planeado realizar transacciones que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este viernes 27 de marzo de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de este día, viernes 27 de marzo de 2026, el precio del dólar se expone en un promedio de 18.0222 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 26 de marzo cerró operaciones en 17.945 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

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Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes se exhibe en un promedio de 18.0149 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 18.034 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 27 de marzo de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 27 de marzo de 2026, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.90 pesos y vende en 18.50 pesos

Banco Azteca compra en 16.60 y vende en 18.54 pesos

Bank of America compra en 16.8919 y vende en 18.8679 pesos

Banorte adquiere en 16.50 y oferta en 18.10

BBVA Bancomer compra 17.10 y vende en 18.23 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.77

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

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Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este último viernes del mes es de 17.7957 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui